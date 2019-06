Vor zwei Jahren hat KulturBunt Neuperlach das Open Air HoodWood mit jeder Menge Holz, Rindenmulch, Sand und Wasser ins Leben gerufen – mit Erfolg. Bereits zum dritten Mal findet das Festival in Neuperlach in diesem Jahr statt. Von Mittwoch, den 26. Juni bis Sonntag, den 30. Juni wartet im Theatron im Ostpark kunterbuntes Bühnenprogramm auf alle Gäste.

Auch drei Einrichtungen des Kreisjugendring München-Stadt sind von Anfang an dabei und unterstützen das kostenfreie Kulturprogramm: der Kinder- und Jugendtreff Come In, der Jugendtreff RamPe und das Bewohnerzentrum (BWZ) Neuperlach.

Neben Freilichttheater, leckerem Streetfood und Kinderprogramm bietet das Festival vor allem großartige Konzerte: Roger Rekless, JAHCOUSTIX und vie-le mehr werden auf dem diesjährigen HoodWood auftreten.

Was: HoodWood Festival

Wann: 26. bis 30. Juni, 19 bis 23 Uhr

(29. Juni ab 17 Uhr, 30. Juni ab 15 Uhr)

Wo: Theatron, Ostpark

Kosten: keine

SOMMERNACHTSTRAUM | MIFR | 19:00 UHR & SA | 18:00 UHR & SO | 17:00 UHR

Das Freilichttheaterstück von BühnenWerk, mit Schülerinnen und Schülern der Europäischen Schule München, gibt es in diesem Jahr in einer auf das HoodWood Open Air zugeschnittenen Inszenierung von Shakespeares Sommernachtstraum. | www.buehnenwerk.eu

ROGER REKLESS FREESTYLE SESSION | DO | 21:00 UHR

Roger Rekless versprüht Charisma und eine unbändige kreative Energie, die mitreißt und ansteckt.

www.rekless.de

MALAKA HOSTEL | MI | 21:00 UHR

Malaka Hostel singen spanisch, deutsch, tschechisch oder englisch – Musik ist ihre ‚World Language‘. Polka, Ska, Balkan-Beats und Rockri s. | www.malakahostel.com

JAHCOUSTIX | SA | 21:00 UHR

Der Reggea-Künstler JAHCOUSTIX ist mit seinem Solo-Programm „Looping my Religion“ auf Tour. Er spielt mit einem Looping System, bei dem er durch einander überlappende, live gespielte Sequenzen mit seiner Gitarre und Stimme einen Sound entstehen lässt, der dem Klang einer ganzen Band sehr nahe

kommt. | www.jahcoustix-music.com

GROSSES K | DO | 20:00 UHR

Grosses K aus München-Neuperlach ist bereits seit über 20 Jahren als Rapper aktiv. 2015 erschien sein aktuelles, drittes Soloalbum „Hood Herkules“. Mit dabei sind diesmal Mike Sense, Kay Gee, Kanli, Janina

Bürger und DJ Kais. | www.grosses-k.de

CIKEXHIBITION BATTLE VOL. 2 | SO | 18:00 UHR

Tänzer aus ganz München kommen zusammen, um sich tänzerisch zu duellieren oder den Zuschauern zu zeigen, wie kreativ sie Musik mit ihrem Körper visualisieren!

CAT AND THE KINGS | FR | 20:00 UHR

Die klare Stimme der Ausnahmesängerin bildet gemeinsam mit der von ihr gespielten Gitarre den Kern aller Songs. Mit Lorenz Huber am Kontrabass und Sophie Sperber am Schlagzeug entsteht ein Sound irgendwo zwischen Joan Baez und Norah Jones. | www.catandthekings.com

TITUS WALDENFELS | FR | 21:00 UHR

Titus Waldenfels spielt Gitarre, Violine, Banjo, Steel Guitar & Foot Bass, in einer Vielzahl von Besetzungen, seit über 25 Jahren, in Europa, Deutschland, Bayern, München & Texas. | www.titus-waldenfels.de

JARCK BOY | SA | 20:00 UHR

Die größte Bereicherung der bayerischen Musikszene seit dem Mikrofon. Gestatten: Jarck Boy. Er bringt Dancehall nach München und Sonne in die Herzen. Klingt krass kitschig, aber isso.

D!ASPORA | SA | 19:00 UHR

Die Rapper Exxil, Partizan, Chrizulain, Jay und Glastpype haben 2016 in München das HipHop-Kollektiv D!ASPORA ins Leben gerufen. Musikalisch bewegen sie sich zwischen klassischem und progressivem Hip Hop Sound mit Jazz-, Funk- und Ethnoelementen.

FREDDY GONZÁLEZ | SO | 15:00 UHR

Es ist eine einfache Gleichung. Singer/Songwriter + Ambient-Sounds² + Acoustic = Freddy González. Bei genauerem Hinhören zeigt sich jedoch, dass sich seine Musik nicht in einer Formel ausdrücken lässt.

www.facebook.com/freddygonzalezmusic

DJ SÜPERFLY | MI | 18:00 UHR & 20:00 UHR

Dj Süperfl y spielt Musical Norientalism: anatolischer Funkfolk, Edits und Remixes von mediterranen und nahöstlichen Psychedelic-Klassikern, Schlager aus dem nahen Osten, dem Balkan und aus Berlin. www.mixcloud.com/sueperfl y/stream/