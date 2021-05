Hüttenöffnung in Bayern: DAV kritisiert Vorgaben

Der Betrieb einer Hütte erfordert umfangreiche Vorbereitungen. Dabei sind die Pächter*innen in diesem Jahr pragmatisch vorgegangen und haben sich auf die Vorgaben des zurückliegenden Sommers eingestellt. „Das haben sie aus gutem Grund getan,“ sagt DAV-Vizepräsident Roland Stierle. „Für die gesamte Sommersaison 2020 ist uns auf den DAV-Hütten in Bayern keine Corona-Infektion bekannt. Die Schutzmaßnahmen haben sich also bewährt.“ In Richtung der Bayerischen Staatsregierung fordert er deshalb: „Wir brauchen erprobte, vernünftige und angemessene Lösungen für unsere Hütten. Im letzten Jahr sind die Hüttenwirtsleute mit einem blauen Auge davon gekommen. Unterstützen sie uns, damit dieses Jahr nicht zu einem Desaster wird!“ Über die Regelungen des letzten Sommers hinaus sei der Impf-Fortschritt und die fortgeschrittene Phase der Pandemie zu berücksichtigen: „Geimpfte und Genesene sollten bei der Belegung der Schlafplätze gesondert behandelt werden!“

Die wichtigsten Hüttenregeln in Bayern Es gelten die üblichen Regelungen zu Abstand, Maskenpflicht und Registrierung. Die wichtigsten Vorgaben sind hier zusammengefasst, weitere Details gibt es unter alpenverein. de/_ aid_ 34949 Außengastronomie Bei 7-Tage-Inzidenz unter 100 im betreffenden Landkreis möglich. Testpflicht für alle Gäste (diese ist bei Inzidenz unter 50 aufgehoben). To-Go-Betrieb ist Inzidenz-unabhängig möglich. Dafür besteht keine Test- und Registrierungspflicht. Innengastronomie Übernachtungsgästen vorbehalten Übernachtung Die folgenden Angaben gelten für eine Inzidenz unter 100. Test- und Reservierungspflicht für alle Gäste (außer: vollständig geimpft oder genesen)

Pro Schlafeinheit ein Hausstand

Gäste müssen eigenen Schlafsack, Kopfkissenbezug und Handtuch selber mitbringen

Bei Mehrtagestouren müssen Corona-Schnelltests im Rucksack sein.