IAA MOBILITY 2023: Begeisterung und Faszination für die Mobilität der Zukunft

IAA MOBILITY 2023: Mobilitätsfestival in München begeistert und fasziniert mehr als eine halbe Million Menschen

Das Festival der Mobilität, die IAA MOBILITY 2023, war ein voller Erfolg. Vom 05. bis 10. September wurde München zum Zentrum der Zukunftsmobilität und lockte faszinierte Besucherinnen und Besucher aus aller Welt auf die Leistungsshow der Innovationen auf dem Messegelände und die Mobilitäts-Show unter freiem Himmel in der Innenstadt. Mehr als 500.000 Menschen kamen zur IAA MOBILITY 2023, allein am Samstag besuchten über 100.000 Menschen den Open Space.

„Die diesjährige IAA MOBILITY 2023 war ein großer Erfolg und wegweisend für die Mobilität der Zukunft. Die deutsche Automobilindustrie ist selbstbewusst und zeigt sich entschlossen – wir sind bereit für die Herausforderungen der Zukunft. Wir sind zuversichtlich, mit unseren Innovationen im weltweiten Wettbewerb die Standards zu setzen. Die IAA MOBILITY ist ein Aufbruchssignal, die Automobilindustrie zeigt die Willensstärke und die Innovationsfähigkeit, die es braucht, um die Transformation zu einer gemeinsamen Erfolgsgeschichte zu machen. Das ist der Spirit, der von München in die Welt geht.

Die begeisterten und faszinierten Besucherinnen und Besucher demonstrieren eindrucksvoll das große Interesse der Menschen an der Mobilität der Zukunft – und spiegeln die Überzeugung wider, dass das nachhaltige und digitale Auto dabei eine zentrale Rolle einnimmt. Der intensive Dialog und die konstruktiven Debatten mit den verschiedenen Stakeholdern aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft auf dem Open Space und dem IAA Summit sind entscheidende Elemente, um die klimaneutrale Mobilität erfolgreich zu realisieren. Die Bilder, die in den letzten Tagen aus München in die Welt gesendet wurden, zeigen, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft blicken können und dass die deutsche Automobilindustrie ihre Mission – mit Innovationen und Leidenschaft die Menschen für ihre Konzepte und Lösungsansätze zu begeistern – mit voller Kraft angeht. Sie dokumentieren zugleich, dass wir entschlossen sind, dass Deutschland auch in Zukunft Autoland bleibt. Autoland im Sinne des Klimas, der Menschen und des Wohlstands“, sagt VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Die CEOs der Messe München GmbH Stefan Rummel und Reinhard Pfeiffer äußern sich ebenfalls begeistert: „Eine Woche IAA MOBILITY, das war eine Woche, in der München auf dem Messegelände und in der Innenstadt auf Hochtouren lief. Wir freuen uns, dass die zweite IAA MOBILITY 2023 in München so gut und sicher verlaufen ist, und sich das veränderte Konzept in München weiter etabliert hat. Sowohl der IAA Summit für die Fachbesucherinnen und Fachbesucher als auch der Open Space in der Innenstadt haben viel Anklang gefunden und begeistert. Das war eine großartige Teamleistung! Die Messe München, die bayerische Landeshauptstadt und der Freistaat Bayern als Gastgeber haben einmal mehr gezeigt, wie internationale Großereignisse erfolgreich umgesetzt und damit einzigartige Erlebnisse geschaffen werden können.“

750 Aussteller, über 300 Weltneuheiten und über 3.700 akkreditierte Journalisten – Bundeskanzler Olaf Scholz und internationale Topstars zu Gast in München

Insgesamt präsentierten knapp 750 Aussteller aus 38 Ländern über 300 Weltpremieren und Neuheiten auf der IAA MOBILITY 2023. Jeder zweite Aussteller kam aus dem Ausland. Die hohe Internationalität zeigt sich auch bei den Besucherinnen und Besuchern: Fast 30 Prozent aus dem Ausland, aus 109 Ländern. Mehr als 3.700 Journalisten aus 82 Ländern haben sich zur IAA MOBILITY akkreditiert. Die internationale Berichterstattung ist um 70 Prozent im Vergleich zur IAA MOBILITY 2021 angestiegen.

„Die IAA MOBILITY hat die größten Unternehmen aus der Mobilitäts- und Technologiebranche weltweit sowie viele Startups nach München gebracht. Die vergangenen Tage, die Zahlen und die persönlichen Gespräche belegen: Die IAA MOBILITY ist die branchenübergreifende internationale Plattform für die Zukunft der Mobilität. Was hier in München passiert, wird weltweit mit großem Interesse und Begeisterung aufgenommen. Das beweist: Unser Konzept des IAA Summit und des Open Space geht in München hervorragend auf. Mein Dank geht an dieser Stelle auch an die Polizei, die Feuerwehr und die Rettungskräfte, die alle für eine sichere IAA MOBILITY 2023 in München gesorgt haben. Für die IAA MOBILITY 2025 sind wir in guten und konstruktiven Gesprächen mit der Messe München GmbH“, sagt Hildegard Müller.

Über 500 hochkarätige internationale Rednerinnen und Redner gaben auf der IAA Conference exklusive Einblicke in die Zukunft der Mobilität. Darunter viele führende CEOs aus der Mobilitäts- und Techbranche, aber auch internationale Persönlichkeiten wie Oscar-Preisträgerin Natalie Portman, Marsmission-Anwärterin Alyssa Carson oder Sophia Kianni, Gründerin einer Klimaschutzinitiative. Bundeskanzler Olaf Scholz eröffnete die IAA MOBILITY am vergangenen Dienstag. Unter den Gästen der IAA Mobility waren auch zahlreiche internationale Politiker und Botschafter sowie Minister und Politiker aus Bund und Ländern.

92 Prozent bewerten die IAA MOBILITY als ausgezeichnet bis gut – Dialog und Interaktivität im Fokus der IAA MOBILITY 2023

Die IAA MOBILITY kam bei den Besucherinnen und Besucher sehr gut an, so das Ergebnis einer Befragung der Gelszus Messe-Marktforschung GmbH. 92 Prozent bewerten die IAA MOBILITY mit ausgezeichnet bis gut. 94 Prozent der Befragten würden die IAA MOBILITY weiterempfehlen. Für den Großteil der Besucherinnen und Besucher stand das Auto im Vordergrund des Interesses; mehr als ein Viertel der Befragten kam wegen der ausgestellten Fahrrad- und Mikromobilität. Die IAA MOBILITY spricht insbesondere ein junges Publikum an – 64 Prozent der Besucherinnen und Besucher waren unter 40 Jahre alt. Auch rund 89 Prozent der Fachbesucher bewerteten das Erlebnis und die Atmosphäre der IAA MOBILITY als ausgezeichnet bis gut. Die Internationalität der IAA MOBILITY bewerten knapp 92 Prozent der Aussteller, Journalisten und der Besucher als ausgezeichnet bis gut.

Ein Fokus der IAA MOBILITY ist der offene Dialog und konstruktive Austausch mit der Öffentlichkeit. Das Citizens Lab auf dem Münchner Marienplatz lud zu 65 Panels und Workshops zur Zukunft der Mobilität und Städteentwicklung ein. Auch die Angebote für Familien und die Kulturveranstaltungen wie die kostenlosen Open-Air-Konzerte sind auf außerordentlich hohes Interesse gestoßen.

Ein besonderes Highlight waren die zahlreich durchgeführten Testfahrten. Über 8.500 Testfahrten mit Pkw ermöglichten es Interessierten, die neuesten Mobilitätsinnovationen hautnah zu erleben. Das sind 1.000 Fahrten mehr als zur IAA MOBILITY 2021. Rund 4.000 Fahrten mit Fahrrädern und E-Bikes belegen, dass die Fahrradteststrecken im Englischen Garten ebenfalls ein voller Erfolg waren.

„Die Menschen wollen Mobilitätsinnovationen sehen und erleben. Wir sind entschlossen, die Gesellschaft für unsere Lösungen zu begeistern und sie zu motivieren, ihren Beitrag auf dem Weg zur klimaneutralen Mobilität zu leisten. Dabei ist es unser Leitmotiv, individuelle Mobilität nachhaltig und digital zu gestalten. Mobilität bedeutet Teilhabe und ist somit eine zentrale Säule unseres Lebens. Jetzt gilt es, die Möglichkeiten des vernetzten Verkehrs zu realisieren. Lösungen und Konzepte dafür wurden auf der IAA MOBILITY vorgestellt“, so Müller.