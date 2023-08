IAA MOBILITY präsentiert kostenlose Live-Konzerte auf dem Münchner Königsplatz

Die IAA MOBILITY öffnet in genau zwei Wochen ihre Tore, mit dem IAA Summit auf dem Münchner Messegelände und dem Open Space in der Münchner Innenstadt. Vom 5. September bis zum 10. September wird der Open Space zum zweiten Mal nach 2021 zukunftsfähige Mobilitätslösungen für alle erlebbar machen. Neben den neuesten Mobilitätsinnovationen werden die Besucherinnen und Besucher auch ein breites Bühnenprogramm mit Konzerten genießen können. Diese finden live auf einem der prominentesten Plätze in München statt: dem Königsplatz.

„Die IAA MOBILITY wird in diesem Jahr auch zu einem beeindruckenden Festival. Nach den Corona-Einschränkungen im Jahr 2021 freuen wir uns sehr, dass wir das Konzept der IAA MOBILITY nun voll ausspielen können. Attraktion, Interaktion und Erlebnisse für die Zukunft der Mobilität – und das alles kostenlos für alle“, sagt Jürgen Mindel, Geschäftsführer des VDA.

„Wir wollen auf der IAA MOBILITY in München nicht nur nachhaltige Mobilität zeigen, sondern die Menschen auch mit einem hervorragenden Kulturprogramm begeistern. Ich freue auf ein sehr abwechslungsreiche sechs Tage mitten in München“, sagt Tobias Gröber, Geschäftsbereichsleiter Konsumgüter der Messe München GmbH.

Vier Mal live Open Air auf der großen Festival-Bühne vor den Propyläen

Bereits am ersten Tag (5. September) tritt Bruckner live um 20 Uhr auf. Die Brüder von Bruckner machen vielseitigen Indie-Pop. Ihre Musik verkörpert die Vielfalt des deutschen Indie-Pops. Sie verschmelzen verschiedene Genres und bringen in ihren Songs die Zerrissenheit einer Generation zum Ausdruck.

Als zweiter Headliner wird am 5. September KYTES auftreten. Die preisgekrönte Independent-Band aus München verkörpert einen Feel-Good-Sound, der eine ausgelassene Mischung aus Indie-Disco und Electro Pop darstellt und bereits mehr als 250 Shows gespielt hat, darunter ausverkaufte Tourneen und Auftritte auf renommierten Festivals wie dem Melt! Festival und The Great Escape.

Am Donnerstag, dem 07.09. treten Levent Geiger und Leony auf der Königsplatzbühne auf

Levent Geiger, ein 20-jähriger Singer-Songwriter, hat in nur drei Jahren durch seine beliebten Coversongs auf YouTube (3 Mio. Follower) und kreative Mash-ups auf TikTok (6 Mio. Follower) eine rasant wachsende Fangemeinde aufgebaut. Als wahres Multitalent beherrscht er fünf Instrumente, spricht fünf Sprachen und erreicht über 10 Millionen Menschen auf sozialen Medien. Gleichzeitig beeindruckt er auch als Live-Künstler, unter anderem als Support für die Backstreet Boys. Mit seinen selbst geschriebenen Hits wie z.B. „2 dumb kids“ oder „Bad Days“ hat er in einem Jahr über 30 Millionen Streams und die Top 30 im Radio erreicht.

Leony ist eine der gefragtesten Künstlerinnen Deutschlands. Mit Chart-Singles wie z.B. “Faded Love” und “Remedy” hat sie große Erfolge erzielt. Weltweit sammelte sie über 800 Millionen Streams und zahlreiche Gold- und Platinawards und arbeitete mit einigen der bekanntesten Namen der Musikindustrie. Zudem wurde Leony 2022 für einen MTV EMA in der Kategorie „Best German Act“ nominiert, sowie für die 1Live-Krone in den Kategorien „Beste Künstlerin“, „Bester Song (Remedy)“ und „Bester Hip-Hop/R&B Song (Follow mit Kontra K und Sido)“.

Am Freitag, dem 08. September von 18 – 20 Uhr, findet die IAA After Work Party mit der Arabella Radio Band statt. Mit der richtigen Mischung aus beliebten Klassikern, aktuellen Hits und verborgenen „Schätzen“ der letzten Musik-Jahrzehnte sorgt sie in entspannter Atmosphäre für beste Stimmung.

Am Samstag werden Moss Kena und Glockenbach feat. ÁSDÍS den Abschluss der Live-Konzerte einläuten. Moss Kena ist ein britischer Singer-Songwriter. Seine Megahit-Kollaboration mit Purple Disco Machine “Fireworks” wurde weltweit über 170 Millionen Mal gestreamt und war ein Multi-Platin-Radiohit in ganz Europa. Ganz zu schweigen von seinem Hit mit Alle Farben “Forgot How To Love”, der in Deutschland die Top 10 der Airplay Charts erreichte. Mit seiner Hitsingle “Light it Up” konnte Moss sich als Solokünstler etablieren. Auch seine aktuelle Single „Open Water“ klettert in den Airplay Charts unaufhaltsam nach oben. Nachdem er mit Künstlern wie Bastille, Lewis Capaldi, Rita Ora und Jess Glynne auf Tournee war, ist Moss eindeutig ein Künstler und Performer, der mit seiner kristallklaren Stimme und seinem ansteckenden Star-Appeal das Publikum verzaubert.

Für das große Finale kommt mit Glockenbach ein angesagter Top-Act auf die Königsplatzbühne. Glockenbach hat ein multitalentiertes Team und ein pulsierendes Netzwerk in wichtigen Städten weltweit aufgebaut, um globale Song-Inspirationen in außergewöhnliche, international beeindruckende Sounds zu verwandeln. Ihre letzten drei Singles erreichten die Top 3 der deutschen Airplay-Charts, und sie stehen kurz davor, mit nur vier Singles die beeindruckende Marke von 250 Millionen Streams zu erreichen. Mit dabei die Newcomerin ÁSDÍS. An der Stimme von ÁSDÍS kam man zuletzt unmöglich vorbei – mit „Dirty Dancing“ hat sie die deutschen Top-25 und die Top-3 der Airplay-Charts aufgewirbelt und auch Ihr neuer Song Angel Eyes ist überall im deutschen Radio zu hören.

Der Konzertbeginn ist jeweils um 20:00 Uhr. Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr. Einlass nur mit gültigem Ticket! Für jedes Konzert wird es 5.000 Gratistickets geben. Die Gratistickets erhalten Besucherinnen und Besucher (ab kommender Woche erhältlich) über die IAA MOBILITY Webseite – nur solange der Vorrat reicht, der Zugang ist begrenzt.

Abwechslungsreiches Familien- und Kulturprogramm

Neben den Live-Konzerten ist das Programm auf der Königsplatzbühne täglich ab 12 Uhr gefüllt mit einem abwechslungsreichen Entertainment-Mix und einer Vielzahl an Aktivitäten. Der Publikumsbereich verwandelt sich dabei in eine entspannte Chillout-Area mit Sitzgelegenheiten zum gemütlichen Verweilen. Von Live-Musik über Lederhosen-Training, Kinder- und Familienprogramm, Breakdance-Performances bis hin zum Beatbox-Workshop mit dem amtierenden Vocal Scratch Beatbox Weltmeister Do B! Für Klein und Groß ist jede Menge geboten – zum Anschauen, Zuhören und Mitmachen. Moderiert wird das Bühnenprogramm von Arabella München – dem offiziellen Radio-Medienpartner der IAA MOBILITY 2023.

Weitere Highlights, die für Unterhaltung sorgen, sind mehrere energiegeladene Gute-Laune-Konzertpartys mit Larissa, Caro und Mia von der DONIKKL CREW. Sie bringen mit moderner Kindermusik und positiver Energie Kinder und Erwachsene zum Tanzen und Singen.

Am Samstag, den 09.09.2023 um 14 Uhr findet der erste Maskottchengipfel im Rahmen der IAA MOBILITY statt. Initiiert vom Blicki e.V., einer Initiative zur Mobilitätssicherheit für Kinder, treffen sich Blicki, das IAA MOBILITY Maskottchen Liaa, Berni vom FC Bayern und 11 weiteren bekannten Maskottchen auf der Königsplatzbühne, um gemeinsam das Maskottchen-Manifest für die Sicherheit der Kinder zu unterzeichnen. Im Anschluss gibt es noch die Möglichkeit, ein Autogramm des jeweiligen Lieblingsmaskottchens zu ergattern. VDA-Präsidentin Hildegard Müller wird ebenfalls zum Maskottchengipfel erwartet.

Am Sonntag, den 10.10.2023 um 15 Uhr wird Tobi Krell, bekannt aus “Checker Tobi”, mit einer Mitmach-Show rund um Umwelt, Mobilität und Zukunft auf der Königsplatzbühne sein. Checker Tobi geht den Dingen immer und überall auf den Grund und möchte herausfinden, wie die Welt eigentlich funktioniert. Von giftigen Tieren über die Autobahn bis hin zu künstlicher Intelligenz. Dabei schaut er mit den Kindern hinter die Kulissen seiner beiden Kinofilme und der damit verbundenen Reisen und Abenteuer. Außerdem verrät er, wie genau seine Sendung entsteht und was ihm dabei schon alles Lustiges und Peinliches passiert ist. Er bringt Geschichten, Bilder und Videos aus der “Checker”-Welt mit und erzählt von seinen ganz persönlichen Erinnerungen und Erlebnissen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt – die Gastronomie wird von Käfer bereitgestellt und verspricht ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Eine Woche Festival-Stimmung auf dem Königsplatz ist damit garantiert.

Alle Informationen zum detaillierten Programm der IAA MOBILITY auf dem Königsplatz finden Sie hier