I’ll Be Back – Arnold dirigiert auch wieder 2025 im Marstall Festzelt

Arnold Schwarzenegger ohne Wiesn? Kaum vorstellbar! Auch 2025 zeigte der Hollywoodstar und Ex-Gouverneur von Kalifornien wieder einmal, wie sehr er das Oktoberfest liebt – und sorgte im Marstall Festzelt für echte Gänsehautmomente. Am Freitagabend, den 26. September, tauchte er gemeinsam mit seiner Partnerin Heather Milligan auf, ganz entspannt über den Hintereingang, wo ihn Wirt Siegfried Able mit einem breiten Lächeln begrüßte. Doch als Arnie die Bühne betrat, war’s vorbei mit der Ruhe: Kameras blitzten, die Gäste sprangen auf und jubelten, und die Kapelle wartete gespannt.

Dann griff er zum Taktstock – und dirigierte mit einer Mischung aus Charme, Power und augenzwinkerndem Showtalent. Der Funke sprang sofort über, das ganze Zelt klatschte und feierte. Ein Moment, der wieder einmal bewies: Wenn Arnold Schwarzenegger im Marstall den Takt angibt, wird’s richtig magisch – ein echtes Wiesn-Highlight, das noch lange in Erinnerung bleibt.