Informationsveranstaltungen der Münchner Polizei zum Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramm 2020 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“

Bereits am Dienstag, 16.04.2019 führte die Münchner Verkehrspolizei im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2020 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ in der Münchner Fußgängerzone auf dem Marienplatz und in Neuhausen auf dem Rotkreuzplatz eine Informationsveranstaltung für interessierte Bürger durch.

Die nächsten Veranstaltungen finden am Mittwoch, 12.06.2019 auf dem Marienplatz, von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr und auf dem Weißenburger Platz, von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr statt.

Bei den genannten Informationsveranstaltungen werden unter anderem die Ziele, inhaltlichen Schwerpunkte und Strategien des besagten Verkehrssicherheitsprogramms thematisiert.

Werbung / Anzeige

Heuer lautet das Motto

„Für ein faires Miteinander im Straßenverkehr“.

Die konstant zunehmende Verkehrsdichte, verbunden mit Zeitdruck, Stress und Hektik, lässt die Anforderungen im Straßenverkehr immer höher werden. In diesem vielschichtigen Spannungsfeld zwischen Mensch und Straßenverkehr sind ein regelkonformes und rücksichtsvolles Verhalten im Straßenverkehr und die zwischenmenschliche Kommunikation im Verkehr für die Sicherheit von besonderer Bedeutung. Sichere Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer ist nur dann möglich, wenn sich alle an die Verkehrsregeln halten.

Die diesjährige Aktionsbroschüre soll Tipps geben, wie man selbst die eigene Sicherheit entscheidend erhöhen kann und zeigen, wie wichtig die gegenseitige Fairness und Rücksichtnahme im Straßenverkehr ist, um sicher, unfallfrei sowie gesund an sein Ziel zu gelangen.

Mit der Verkehrssicherheitsaktion, die auch im Internet unter www.sichermobil.bayern.de

präsentiert wird, ist wieder ein Gewinnspiel verbunden. Jede, auch über Internet eingegangene, vollständig ausgefüllte Lösungskarte nimmt an der Verlosung teil, die im September/Oktober 2019 stattfinden wird.

Den Teilnehmern winken wertvolle Preise. Als Hauptgewinn gibt es einen MINI Cooper S E Countryman ALL4

zu gewinnen. Außerdem liegen zehn Sparkassenbücher von je 1.000 Euro Gutscheine für PKW-Fahrsicherheitstrainings, Fahrradhelme sowie Freikarten für die staatlichen Schlösser, und Burgen Bayerns als Gewinne bereit.

Einsendeschluss ist der 15.08.2019.

Das bayerische Verkehrssicherheitsprogramm 2020 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2020

• die Zahl der Verkehrstoten um 30 % im Vergleich zum Jahr 2011 auf unter 550 zu senken

• die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle und der Verletzten weiter zu reduzieren

• die Sicherheit auf Landstraßen zu erhöhen

• besondere Unfallgefahren zu bekämpfen

• besonders gefährdete Gruppen wie Kinder, Fußgänger und Radfahrer besser zu schützen

• die Bedürfnisse älterer Menschen und von Menschen mit Behinderungen in den Fokus zu rücken

• mehr Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer untereinander zu erreichen.

Ihre Münchner Verkehrspolizei lädt sie recht herzlich zu einer dieser polizeilichen Informationsveranstaltungen ein, bei denen sie auch Antworten auf Fragen zu allen anderen Themen des Straßenverkehrs erhalten.