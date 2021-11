Infos zur Fahrt, News und Unterhaltung: Fahrgast-TV geht in 650 Bussen der MVG auf Sendung

Fahrten im Bus der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) werden künftig noch kurzweiliger: Ab sofort geht das bereits aus U-Bahn und Tram bekannte Fahrgast-Fernsehen in den Bussen der MVG auf Sendung. Die Reichweite des Angebots von Fahrgastinformationen und Infotainment wächst damit um rund 650 Fahrzeuge. Das Fahrgast-Fernsehen wird sukzessive in den Bussen aktiviert und soll nach etwa zwei bis drei Monaten in allen Fahrzeugen verfügbar sein.