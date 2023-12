Jeremias am 15.07.2024 in der Tollwood Musik-Arena

Auf dem Weg nach oben: JEREMIAS bringt Indie-Pop in die Musik-Arena. Mit dem neuen Album „Ich fühl alles für dich mit“ kommt die Band aus Hannover am 15. Juli 2024 auf das Tollwood Sommerfestival. Mit im Gepäck: Neue Hits, alte Klassiker und viel Tanzlaune. Denn eines ist sicher: Same old, stillstehen und Langeweile ist nichts für Jeremias – eine Band, die immer wieder herausragende Live-Qualitäten und einzigartige Musikalität aufs Neue beweisen. Jetzt Tickets sichern!

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher*innen auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.

Einlass: 17:30 Uhr Beginn: 18:30 Uhr Ende: max. 22:00 Uhr

