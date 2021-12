Jesuitenkirche St. Michael München – 6. Januar Konzert mit Organist der Sagrada Familia – Juan de la Rubia

Im Rahmen des traditionellen „Michaelskonzert am Dreikönigstag“ gastiert am 6. Januar um 16.00 Uhr der bekannte spanische Organist Juan de la Rubia in der Jesuitenkirche St. Michael/München.

Juan de la Rubia ist Organist der Basilika Sagrada Familia in Barcelona und Professor an der Escuela Superior de Música de Catalunya. Mit großem Erfolg konzertiert er regelmäßig auf den wichtigsten Bühnen Europas, Südamerikas und Asiens. Seine Auftritte führten ihn in den letzten Jahren in mehr als 20 Länder, u. a. trat er im Auditorio Nacional de Música in Madrid, dem Palau de la Música Catalana in Barcelona, dem Berliner Konzerthaus und Leipziger Gewandhaus, im Kölner Dom, im Mariinsky-Theater und der Philharmonie von Sankt Petersburg auf.

Nach erstem musikalischen Unterricht bei seinem Vater und Ricardo Pitarch setzte er seine Orgel- und Klavierstudien in Valencia, Barcelona, Berlin und Toulouse fort. Zu seinen Lehrern gehören Óscar Candendo, Wolfgang Seifen, Michel Bouvard und Montserrat Torrent, die ihn besonders unterstützte. Meisterkurse u.a. bei Olivier Latry und Ton Koopman vervollständigten seine Ausbildung.

Juan de la Rubia wurde für sein Orgelspiel wiederholt ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis „El Primer Palau“ des Palau de la Música in Barcelona. 2012 wurde er zudem in die Königliche Akademie der Schönen Künste Sant Jordi in Katalonien (Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi) berufen.

In St. Michael spielt Juan de la Rubia Werke von Palestrina, Bach, Mendelssohn u. a.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.michaelsmusik.de

Karten zu 10 Euro (ermäßigt 5 Euro für Schüler und Studenten) gibt es bei München Ticket, nach dem sonntäglichen Hochamt unter der Orgelempore, an der Pforte von St. Michael, Maxburgstr. 1 sowie an der Konzertkasse.

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

Donnerstag 06.01.2022 – 16.00

Juan de la Rubia (Organist der Kathedrale Sagrada Família, Barcelona)

Werke von Palestrina, Bach, Mendelssohn u. a.

mit Videoübertragung in den Kirchenraum

Hinweis: Bitte beachten Sie die aktuellen Corona-Regeln für Konzerte. Es besteht FFP2-Maskenpflicht am Platz. Kurzfristige Änderungen möglich.

Karten zu 10 Euro (ermäßigt 5 Euro für Schüler und Studenten) gibt es bei München Ticket, nach dem sonntäglichen Hochamt unter der Orgelempore, an der Pforte von St. Michael, Maxburgstr. 1 sowie an der Konzertkasse.