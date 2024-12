Jesuitenkirche St. Michael München – Starorganist Karol Mossakowski am 6. Januar 2025 zu Gast

Am 6. Januar 2025 findet um 16.00 Uhr in der Jesuitenkirche St. Michael in München das traditionelle Orgelkonzert am Dreikönigstag statt. Diesmal ist der internationale Meisterorganist Karol Mossakowski aus Paris in St. Michael zu Gast. Unter den vielen Auszeichnungen, die Mossakowski bereits erlangt hat, sind ein erster Preis beim internationalen Wettbewerb des Prager Frühlings 2013 sowie der Grand Prix de Chatres 2016 zu nennen, einer der bedeutendsten internationen Orgelwettbewerbe überhaupt. Karol Mossakowski ist Professor für Improvisation an der Musikhochschule des Baskenlandes (Musikene) in San Sebastian in Spanien. Seit Februar 2023 ist er als Nachfolger von Daniel Roth Titularorganist an St. Sulpice in Paris.

In St. Michael spielt der polnische Organist Werke von Bach, Widor, Nowowiejski, Dupré und Improvisation. Das Konzert wird auf eine Videoleinwand in den Kirchenraum übertragen. Karten zu 10 € (erm. 5 €) sind bei München Ticket, an der Pforte von St. Michael sowie an der Konzertkasse erhältlich.

