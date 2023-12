Kaffkiez am 13.07.2024 in der Tollwood Musik-Arena

Kaffkiez – ein Indie-Märchen aus dem Süden Deutschlands und 2024 auf dem Tollwood Sommerfestival. Am 13. Juli 2024 bringen die Rosenheimer Musiker die Musik-Arena zum Tanzen.

Innerhalb kürzester Zeit machte sich die Band mit ihrer unpolierten, ehrlichen und energiegeladenen Musik einen Namen in großen Radiosendern und Playlists. Die eingeschweißte Fanbase der Rosenheimer und die rasant ausverkauften Shows ihrer ersten eigenen Tour machen klar: Die Jungs sind heiß und haben noch lange nicht genug. Wer Kaffkiez bereits live erleben konnte weiß, was zu erwarten ist: treibende Rhythmen, tanzende Mengen voll ungebändigter Energie und eine Band, deren Freude an Live-Musik unmittelbar zu spüren ist. Jetzt Tickets sichern!

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher*innen auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 19:00 Uhr Ende: max. 22:00 Uhr

