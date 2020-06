Kaltenberger Ritterturnier startet mit dem Vorverkauf für 2021

Endlich ist das Startsignal gegeben: Ab Samstag, den 20. Juni, stehen die Tickets für das Kaltenberger Ritterturnier 2021 zum Verkauf. Nach den anstrengenden Zeiten freuen wir uns gemeinsam mit unserem Publikum das größte Mittelalterfest der Welt wieder ausgelassen und in vollen Zügen zu feiern. Um allen Fans das Warten auf das kommende Ritterturnier etwas zu verkürzen, hat Schloss Kaltenberg weite Teile des bekannten Ritterturnier-Geländes für Besucher geöffnet und mit tollen Spielmöglichkeiten für Kinder sowie Einkaufsmöglichkeiten für Erwachsene bestückt.

In seiner 40-jährigen Geschichte ist das Kaltenberger Ritterturnier mit seiner faszinierenden Mischung aus Gaukeleien, Marktleben, Schänken und Tavernen, den mittelalterlichen Lagern und natürlich der einzigartigen Ritterturniershow in der Arena zum weltweit beachteten Kulturgut geworden. Das größte Mittelalterfest der Welt entfacht an drei Wochenenden im Juli immer wieder aufs Neue seine ganz eigene Faszination.

Mittelalterveranstaltungen mag es viele geben, aber das Kaltenberger Ritterturnier – da sind sich Presse, Publikum sowie die mitwirkenden Künstler einig –, das gibt es nur einmal.

Umso größer war die Bestürzung bei vielen Fans, dass das Turnier aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr erstmals in seiner Geschichte nicht stattfinden konnte. Etwas Trost erhalten die Fans derzeit immer von Freitag bis Sonntag, wenn weite Teile des Schlossparks geöffnet sind und Spielstationen für Kinder sowie ausstellende Kunsthandwerker – unter Einhaltung aller Sicherheitsauflagen – bereithalten. Doch was eben fehlt, ist das Beben und Jubeln in der Arena, das gemeinsame Mitfiebern mit den Rittern, die auf ihren Pferden unglaubliche Akrobatik und rasant inszenierte Kämpfe zeigen. Wer die legendäre Liveshow einmal erlebt hat, der will immer wieder dabei sein. Im Juli 2021 soll es endlich wieder soweit sein. Ab sofort läuft daher der Vorverkauf für das 41. Kaltenberger Ritterturnier.

Die Kaltenberg-Frühbucher haben dabei nicht nur den Zugriff auf die besten Plätze, sondern erhalten zu jedem Sitzplatzticket, das bis zum 1. Dezember 2020 erworben wird, einen original Kaltenberg-Steinkrug im Wert von 10 Euro dazu. Nach einem Jahr Pause wird das Kaltenberger Ritterturnier 2021 mit Sicherheit für allen Beteiligten – Publikum wie Künstler – ein besonders emotionales und bewegendes Fest.

Mehr Informationen zum Kaltenberger Ritterturnier finden Sie unter www.ritterturnier.de