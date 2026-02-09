Karlsplatz: 70-Jähriger nach Sturz ins Gleisbett von S-Bahn tödlich verletzt
Am Samstag, 07.02.2026, gegen 21:00 Uhr, befand sich ein 70-Jähriger mit deutscher
Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München am S-Bahnsteig „Karlsplatz“. Der 70-
Jährige stand mit dem Rücken zum Gleisbereich und wollte gerade eine Tasche aufheben,
als er das Gleichgewicht verlor und ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett fiel.
Zum selben Zeitpunkt fuhr eine S-Bahn in stadteinwärtige Richtung in den Bahnhof ein.
Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden.
Der 70-Jährige wurde dabei tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallörtlichkeit.
Sowohl die S-Bahnfahrerin als auch am Bahnsteig befindliche Personen mussten durch
ein hinzugerufenes Kriseninterventionsteam betreut werden.
Das Gleis 1 musste für etwa zwei Stunden im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt
werden. In der Gegenrichtung erfolgt der S-Bahnbetrieb ohne Halt am Karlsplatz.
Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.