Karlsplatz: 70-Jähriger nach Sturz ins Gleisbett von S-Bahn tödlich verletzt

Am Samstag, 07.02.2026, gegen 21:00 Uhr, befand sich ein 70-Jähriger mit deutscher

Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München am S-Bahnsteig „Karlsplatz“. Der 70-

Jährige stand mit dem Rücken zum Gleisbereich und wollte gerade eine Tasche aufheben,

als er das Gleichgewicht verlor und ohne Fremdeinwirkung in das Gleisbett fiel.

Zum selben Zeitpunkt fuhr eine S-Bahn in stadteinwärtige Richtung in den Bahnhof ein.

Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden.

Der 70-Jährige wurde dabei tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallörtlichkeit.

Sowohl die S-Bahnfahrerin als auch am Bahnsteig befindliche Personen mussten durch

ein hinzugerufenes Kriseninterventionsteam betreut werden.

Das Gleis 1 musste für etwa zwei Stunden im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt

werden. In der Gegenrichtung erfolgt der S-Bahnbetrieb ohne Halt am Karlsplatz.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.