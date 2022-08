Kartoffeln selber klauben: Stadtgüter München laden nach Daglfing ein

Selbst geklaubt schmecken sie doch gleich noch viel besser: Das Städtische Gut Riem lädt wieder – wie jedes Jahr im September – zur Kartoffel-Selbsternte ein.

Und zwar zu folgenden Terminen:

– Freitag, 9. September (14 bis 18 Uhr),

– Samstag, 10. September (9 bis 14 Uhr)

– Freitag, 23. September (14 bis 18 Uhr)

– Samstag, 24. September (9 bis 14 Uhr)

„Nicola“, „Emanuelle“, „Laura“ und „Herbstgold“ – diese Kartoffel-Sorten können Besucher*innen selbst aus dem Boden in Daglfing holen. Besonders für Kinder ist das ein großer Spaß. Außerdem werden auch seltene, alte Sorten wie die „Heiderot“ oder „Purple Rain“ vor Ort verkauft. Ein Traktor mit Schleuderroder holt die Kartoffeln am Erntetag aus dem Boden. Die „Erdäpfel“ müssen also nur noch eingesammelt werden. Dazu gibt es vor Ort Säcke zu kaufen – 5 Kilo (7 Euro) oder 12,5 Kilo (13 Euro). Der Kartoffelacker befindet sich östlich vom Steinlager an der Max-Nadler-Straße in Daglfing.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Acker mit der S8 bis zur Haltestelle Engschalking erreichbar. Dann zu Fuß die Brodersenstraße Richtung Osten laufen, bis man auf die Max-Nadler-Straße trifft. Diese führt die Savitstraße kreuzend nach einer Rechtskurve direkt zum Kartoffelacker. Für Autofahrer sind Parkplätze ausgewiesen.

Wenn es stark regnet und der Boden nicht befahrbar ist, muss die Selbsternte leider ausfallen. Das „Wetter-Telefon“ des Städtischen Guts Riem informiert unter der Telefonnummer 907192 an den Erntetagen ab 8 Uhr über eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, wenn die Aktion nicht stattfindet.