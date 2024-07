Kissin‘ Dynamite mit Big Bang in Album-Charts

In den vergangenen Jahren sind Kissin‘ Dynamite der Chartspitze sukzessive nähergekommen – und haben die Positionen 17, 14, sieben und zwei erreicht. Nun melden sich die Stadionrocker mit einem Knall zurück: „Back With A Bang“ strotzt nicht nur vor eingängigen Hymnen, sondern beschert den Schwaben auch das erste Nummer-eins-Album in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

Das Quintett zeigte sich entsprechend begeistert: „Freunde, wir haben es zusammen geschafft! Wir halten den „Nummer 1 Award“ der Offiziellen Deutschen Album-Charts in unseren Händen. Wir widmen diesen Award euch allen da draußen. Wir alle setzen hiermit zusammen ein Zeichen für echte Rockmusik. Rock ist NICHT tot, wie es manche behaupten. Wir alle sind der Beweis dafür!“

Dank Orden Ogan („The Order Of Fear”, drei) und Visions Of Atlantis („Pirates II – Armada”, fünf) machen zwei weitere Metalbands der Top 5 ihre Aufwartung. Schlagerfans dürften freudig und traurig zugleich sein, denn Michelle erobert zwar einen starken zweiten Platz, präsentiert mit „Flutlicht“ aber ihre voraussichtlich letzte Platte. „Einfach nur Magie“ bietet Genre-Kollege Frank Lars an zehnter Stelle.

In den Single-Charts dreht sich weiterhin alles um $OHO BANI, Herbert Grönemeyer & Ericson („Zeit, dass sich was dreht“). Die übrigen Medaillen gehen ebenso unverändert an Ayliva & Apache 207 („Wunder“) und Artemas („I Like The Way You Kiss Me“). Für die höchsten Neueinstiege zeichnen die HipHop-Acts reezy („Opus“, 25) und 01099 („Pistazieneis“, 36) sowie die kosovarische Sängerin Tayna („Si Ai“, 35) verantwortlich.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.