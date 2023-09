Körperverletzungsdelikt durch Schausteller

Am Sonntag, 24.09.2023, gegen 23:00 Uhr, wurde eine Einsatzgruppe der Wiesnwache zu einer körperlichen Auseinandersetzung an einem Fahrgeschäft gerufen. Ein 56-jähriger Standbetreiber war aus bislang noch nicht geklärter Ursache unvermittelt auf einen 53-jährigen Schausteller losgegangen und versuchte diesen zu schlagen. Der 53-Jährige war zu diesem Zeitpunkt am Kassenhäuschen, wo sich auch die Steuerungseinheit des Fahrgeschäfts befand. Durch sein aggressives Verhalten traf der 56-Jährige den Notknopf.

Unbeteiligte Zeugen, darunter auch der 27-jährige Sohn des Schaustellers, griffen in diese Situation ein. Beim Eintreffen der Beamten der Wiesnwache saß der 56-Jährige bereits am Boden vor dem Kassenhäuschen. Er war nicht orientiert und eine verständliche Kommunikation war mit ihm nicht möglich. Er wurde auf der Sanitätswache behandelt und danach aufgrund seines gefährdenden Verhaltens in einem Krankenhaus untergebracht.

Dem 53-Jährigen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro an seinem Fahrgeschäft. Sein Sohn wurde leicht verletzt.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikt) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.