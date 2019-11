Kostenloser Vortrag des Münchner Roten Kreuzes zum Thema Testament am 21. November

Das Münchner Rote Kreuz veranstaltet am 21. November einen kostenlosen Informationsabend rund um das Thema Testament. Vortragender ist der Münchner Rechtsanwalt Dr. Langer. Er geht in seinem Vortrag auf verständliche Weise – und natürlich ohne beim Publikum Rechtskenntnisse vorauszusetzen – auf Themen wie gesetzliche Erbfolge, Pflichtteilsanspruch, Erbvertrag, Ehegattentestament etc. ein. Darüber hinaus erläutert er, was beim Aufsetzen eines Testaments generell zu beachten ist und welche Fehler zu vermeiden sind, damit es später nicht zu Streitereien kommt.

Dr. Langer berichtet auch über die aktuellen Entwicklungen in der Gesetzgebung und steht für die Beantwortung individueller Fragen zur Verfügung.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlos. Die Teilnahme ist nur nach Voranmeldung möglich. Anmeldung unter 089/ 2373-222 bzw. mitgliederservice@brk-muenchen.de an.

Wo: BRK-Kreisverband München, Casino Parterre, Perchtinger Str. 5, München (MVV: U3 / Machtlfingerstraße)

Wann: Donnerstag, 21. November, 15.00 bis 17.00 Uhr