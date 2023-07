Krailling: Verkehrsunfall – Kind schwer verletzt

Am Montag, 17.07.2023, gegen 13:50 Uhr, befuhr eine 79-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit einem Pkw Skoda die Pentenrieder Straße in Fahrtrichtung Krailling.

Zur selben Zeit befand sich eine 4-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg als Fußgängerin mit ihrer Mutter auf dem Gehweg der Pentenrieder Straße. Als sich die 79-Jährige ungefähr auf Höhe der beiden Fußgängerinnen befand, lief die 4-Jährige unvermittelt auf die Fahrbahn. Ein Zusammenstoß zwischen Kind und Pkw war nicht zu verhindern.

Die 4-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer und musste mit einem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.