Krapfen für die Kinderklinik München Schwabing – süßer Faschingsgruß für das Klinikpersonal

Am Faschingsdienstag zog ein ganz besonderer Duft durch die Gänge der Kinderklinik München Schwabing: frische Krapfen sorgten für strahlende Gesichter und einen Moment der Leichtigkeit im oft fordernden Klinikalltag. Möglich gemacht wurde diese süße Aktion durch die Stiftung Kinderklinik München Schwabing, die auch in diesem Jahr an Fasching an das engagierte Klinikpersonal dachte.

Dank einer großzügigen Spende der Bäckerei Kistenpfennig konnten zahlreiche Krapfen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verteilt werden. Mit viel Herzblut und guter Laune machten sich die Helferinnen und Helfer der Stiftung auf den Weg durch die Klinik: Von Station zu Station, von Tür zu Tür, immer begleitet von freundlichen Worten, Lächeln – und natürlich den süßen Leckereien.

Besonders groß war die Freude auf der Intensivstation. Dort, wo Konzentration, Verantwortung und Belastung zum Alltag gehören, sorgte die unerwartete Aufmerksamkeit für einen kurzen, aber umso wertvolleren Moment des Innehaltens.

„Oh wow – die sind für uns?“, rief eine Intensivschwester sichtlich überrascht, als die Krapfen überreicht wurden. Ein kleines Zeichen der Anerkennung, das hier eine große Wirkung zeigte.

Doch nicht nur auf der Intensivstation war die Begeisterung spürbar. Auch auf den anderen Stationen wurden die Krapfen dankbar und mit einem Lächeln entgegengenommen. Für viele war es eine willkommene Gelegenheit, kurz durchzuatmen, gemeinsam zu lachen und den Fasching – trotz aller Herausforderungen – ein wenig zu feiern.

Solche Aktionen zeigen, wie wichtig Wertschätzung und Aufmerksamkeit für die Menschen sind, die tagtäglich mit großem Engagement für das Wohl der jungen Patientinnen und Patienten sorgen. Ein Krapfen ersetzt keine Pause und keinen freien Tag, aber er kann für einen Moment Wärme, Gemeinschaft und Freude schenken.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Beteiligten, die diese Faschingsüberraschung möglich gemacht haben – ein süßer Gruß, der noch lange in Erinnerung bleiben wird. 🎭