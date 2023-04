Kulturfest am 1. Mai auf dem Marienplatz

Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet auf dem Marienplatz am Montag, 1. Mai, dem Tag der Arbeit, ab 12.30 Uhr wieder ein Kulturfest mit Familienprogramm statt. Von 12.30 bis 16 Uhr gibt es bei freiem Eintritt Livemusik mit Bairisch-Steirischem Folk und Chanson von Blank Weinek, Folk, Bluegrass und Indie mit Peter and the Lost Boys sowie Soul und Funk mit „FATCAT“. Für Kinder wird der Innenhof des Rathauses mit Spielaktionen zum Erlebnisort.

Ab 16.30 bis zirka 21 Uhr wird auf der Bühne mit dem Jugendprogramm „Laut.stark“ und den Bands Plume, Mariybu, Mal Éelevé und Bi Män gefeiert.

Das Programm zum 1. Mai ist in einem Flyer abgedruckt, der in den Münchner Stadtbibliotheken und in der Stadtinformation im Rathaus erhältlich ist, sowie unter www.muenchen.dgb.de abrufbar.

Das Kulturfest findet im Anschluss an die DGB-Kundgebung statt und wird veranstaltet vom DGB Kreisverband München in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt München und dem Feierwerk e.V.