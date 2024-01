Das Kulturreferat lädt am Sonntag, 14. Januar, zum ersten Tanztee 2024 in die Echardinger Einkehr, Bad-Kreuther-Straße 8, ein. Von 15 bis 17 Uhr spielt „Das kleine Tanzteesyndikat“ zum Gesellschaftstanz mit Wiener Walzer und Tanzschlagern der 1920er und 1930er Jahre. Eingeladen sind alle, die gerne tanzen, unabhängig vom Alter, alleine, oder in Begleitung. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen und alle Termine der Tanztee-Saison 2024 unter www.volkskultur-muenchen.de