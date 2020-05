Kunsthalle München: Öffnung der Ausstellung »Thierry Mugler: Couturissime«

THIERRY MUGLER: COUTURISSIME ab 25. Mai 2020 (ursprünglich 3. April – 30. August 2020)

Die Kunsthalle München präsentiert erstmals in Deutschland eine Ausstellung über den

französischen Modeschöpfer Thierry Mugler. Sie wurde initiiert und produziert vom Montreal

Museum of Fine Arts (MMFA) in Kooperation mit der Maison Mugler, die das Couture-Erbe des

Designers restauriert hat. Kuratiert wurde die Schau von Thierry-Maxime Loriot unter der

Leitung von Nathalie Bondil, Generaldirektorin und Hauptkuratorin des Montreal Museum of Fine Arts.

Die spektakulär inszenierte Retrospektive stellt das facettenreiche Werk des visionären

Couturiers, Regisseurs, Fotografen und Parfümeurs vor. Sie versammelt mehr als 150 zwischen 1977 und 2014 entstandene Haute-Couture- und Prêt-à-porter -Outfits, Bühnenkostüme und Accessoires, Videos, Fotografien, Entwurfszeichnungen und Archivmaterialien. Etwa 100 Werke berühmter Modefotografen von Helmut Newton (1920–2004) bis David LaChapelle (*1963), die Muglers Kreationen in Szene gesetzt haben, runden die Ausstellung ab.

Überall auf der Welt gewann Mugler Mitarbeiter für die Umsetzung seiner fantastischen Ideen – darunter Autolackierer und Lederhandwerker, Drucktechniker und Fotografen, Wissenschaftler und Künstler. Charakteristisch für seine Mode ist eine raffi nierte Mischung von Hoch- und Populärkultur, in der veredelte Haute Couture und Drag-Show-Drama zusammentreffen. Sie bewegt sich zwischen Elitismus und Massenwirksamkeit, zwischen Tradition und Transgression. Als brillanter Geschichtenerzähler mit einer Vorliebe für theatralische Performances hat Mugler einige der spektakulärsten Modenschauen seiner Zeit inszeniert. Er entwarf Kostüme für die von der Comédie-Française und dem Festival d’Avignon verantwortete Inszenierung von Shakespeares Macbeth sowie für die Zumanity-Show des Cirque du Soleil und brachte seine eigenen Revuen wie die Mugler Follies in Paris und The Wyld im Berliner Friedrichstadt-Palast auf die Bühne.

Als Fotograf und Regisseur schuf er den Videoclip »Too Funky« des britischen Sängers George

Michael (1963–2016), sowie Kurzfi lme mit Isabelle Huppert (*1953) und Juliette Binoche (*1964). Sein Werk zeichnet sich durch zahlreiche weitere Kooperationen mit de n Größen der Kunstwelt aus – unter anderem mit dem Filmemacher Álex de Iglesia (*1965), Innenarchitektin Andrée Putman (1935–2013) und bekannten Fotografen wie Helmut Newton (1920–2004), Guy Bourdin (1928–1991), Dominique Issermann (*1947), Herb Ritts (1952–2002), Ellen von Unwerth (*1954), David LaChapelle (*1963) und Pierre & Gilles (*1950 und *1953). Die Ausstellung präsentiert die verschiedenen Aspekte von Muglers Schaffens in acht Akten.

