KunstSpielOrte Riem am 2. und 3. August 2024

Alle, die Spaß an Kunst und Spiel haben, sind eingeladen, am 2. und 3. August, jeweils 13 bis 19 Uhr, zu den KunstSpielOrten in die Messestadt Riem zu kommen. Auf dem Willy-Brandt-Platz wird unter dem Motto „Unser Wohnzimmer – Eine Bühne für Riem“ ein temporäres Wohnzimmer als Begegnungsstätte errichtet. Hier kann man verweilen und mit Nachbar*innen ins Gespräch kommen. Zwischen einem quietschgelben Sofa, Sesseln mit blauem Samtstoff, einem rosa Plüschteppich und einem silbernen Glitzervorhang können sich alle heimisch fühlen und den Raum zu ihrer Bühne machen: Wie wäre es zum Beispiel mit einer Karaoke-Session zusammen mit Freund*innen? Außerdem bespielen Künstler*innen aus den Bereichen Tanz, Musik und Theater den Platz den ganzen Tag lang. Von und mit Alexandra Lukas und Faraz Baghaei.

Über den Sommer gibt es fünf künstlerischen Projekte zum Mitmachen, die das Kulturreferat durch seine Förderung ermöglicht. Ausgewählt wurden sie im Rahmen eines internationalen Wettbewerbs. Alle Termine und Infos unter www.kunstspielorte.de.