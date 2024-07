LaBrassBanda bitten zum „Teufelstanz“: „Teufelstanz“ erscheint am 26. Juni 2024

Nachdem die Lederhosen-Punks mit „Goaßnmaß“ eine heitere Ode an die Freundschaft veröffentlichten, schlagen LaBrassBanda ab dem 28.06. ernstere Töne an: mit „Teufelstanz“ fordert die Band um Stefan Dettl zur Verteidigung der Demokratie auf.

Dabei ist der Song nicht ganz unbekannt: in der vierten Staffel der deutschen Erfolgsserie „Babylon Berlin“ gab es bereits eine verkürzte, instrumentale Version zu hören. Jetzt ergänzen LaBrassBanda den wilden Polka-Tanz um ein starkes Statement gegen Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung. Der Song ist in voller Länge und mit Vocals die zweite Single-Auskopplung aus dem kommenden Album, das im September dieses Jahres erscheint.

„Teufelstanz“ erscheint am 26. Juni 2024 via Embassy of Music.

lle Termine, Infos und Tickets auf www.labrassbanda.com

Besetzung

Stefan Dettl – Gesang, Trompete // Manuel Winbeck – Posaune // Manuel Da Coll – Schlagzeug Fabian Jungreithmayr – Bass // Matthias Hoffmann – Tuba // Jörg Hartl – Trompete //Korbinian Weber – Trompete // Julian Buschberger – Gitarre