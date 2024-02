Laim: Brennende Recyclingtonnen

Am frühen Samstagmorgen ist die Feuerwehr München zu zwei kurz aufeinanderfolgenden Einsätzen gerufen worden, um Brände an Recyclingtonnen zu löschen.

Der erste Einsatz wurde in der Valpichlerstraße um 00.05 Uhr gemeldet, als Anwohner Flammen an zwei Kunststoffrecyclingtonnen entdeckten. Mit einem Trupp, ausgerüstet mit Pressluftatmern und einem C-Strahlrohr konnte das Feuer durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden.

Der zweite Einsatz ereignete sich in der Rappstraße um 02.09 Uhr. Ebenso meldeten Anwohner Flammen im Bereich der Recyclingstation des Hauses. Die Einsatzkräfte fanden drei in Vollbrand stehende Glasrecyclingcontainer vor. Ein Trupp löschte die Flammen wie beim vorherigen Brand zügig ab. Leider wurden durch die Flammen mehrere in unmittelbarer Nähe geparkte Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Diese wurden gekühlt und im Nachgang mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Bei diesen Einsätzen kamen keine Personen zu Schaden. Der Sachschaden ist von der Feuerwehr nicht zu beziffern. Das Fachkommissariat der Polizei ermittelt zur Brandursache.