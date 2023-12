Laim: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus – Kühlschrank in Flammen

Berchemstraße – Zu einem Küchenbrand im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses ist es heute Nachmittag in Laim gekommen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Schwarzer Rauch aus dem ersten Obergeschoss meldete ein Anrufer der Integrierten Leitstelle. Diese entsendete daraufhin einen Löschzug zur Einsatzadresse in Laim. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München an der Einsatzstelle eintrafen, waren die Wohnung und das Treppenhaus bereits stark verraucht. Sofort wurde ein Löschangriff vorbereitet. In der betroffenen Küche stand ein Kühlschrank in Flammen, den ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr ablöschte. Ein weiterer Atemschutztrupp suchte die betroffene Wohnung sowie das Treppenhaus nach Personen ab.

Alle Bewohner und Bewohnerinnen hatten das Gebäude bereits verlassen und so wurde glücklicherweise bei dem Brand niemand verletzt. Die Wohnung und der Treppenraum wurden anschließend mit einem Hochleistungsgerät entraucht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.