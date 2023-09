Laim: Nach Platzverweis im Lokal – Gast greift Polizeibeamte an

Am Sonntag, 17.09.2023, gegen 02:20 Uhr, verständigte ein Mitarbeiter eines Gewerbebetriebs in der Landsberger Straße den Polizeinotruf 110, da ein Gast den Betrieb trotz Aufforderung nicht verließ.

Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, erteilten sie dem Gast einen Platzverweis. Der 23-Jährige mit Wohnsitz in München kam diesem jedoch nicht nach. Als ihm die Polizeibeamten im weiteren Verlauf erklärten, dass er in Gewahrsam genommen werde, wenn er dem Platzverweis nicht nachkommt, bäumte sich der 23-Jährige aggressiv vor den Beamten auf und schlug mit der Faust auf Kopfhöhe in Richtung einer Polizeibeamtin.

Der 23-Jährige musste daraufhin mit unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei wehrte sich der 23-Jährige durchgehend gegen die polizeilichen Maßnahmen. Er wurde im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen. Durch den geleisteten Widerstand wurde der 23-Jährige leicht verletzt. Die Polizeibeamtin blieb unverletzt.

Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) übernommen.