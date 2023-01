Laim: Tatverdächtiger nach versuchtem Raub einer Handtasche festgenommen

Am Freitag, 30.12.2022, gegen 05:30 Uhr, befand sich eine 73-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Linienbus Richtung U-Bahnhof Laimer Platz. Mit ihr im Bus befand sich ein ihr unbekannter Mann, der plötzlich an ihrer über der Schulter hängenden Handtasche zog. Sie konnte eine Wegnahme verhindern, indem sie den Riemen der Handtasche festhielt. Da der Täter weiter an der Tasche riss und aus dem Bus aussteigen wollte, wurde die 73-Jährige an der Haltestelle Laimer Platz bei offener Tür mit aus dem Bus gezogen und fiel dort zu Boden. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt.

Mehrere Fahrgäste kamen der 73-Jährigen zu Hilfe, so dass der Täter von ihr abließ und ohne Beute Richtung U-Bahn zu Fuß flüchtete. Weitere Passanten beobachteten den Vorfall, hielten den Täter im U-Bahnhof Laimer Platz an und übergaben ihn der Polizei.

Beamte der Polizeiinspektion 41 (Laim) nahmen den 49-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck fest und brachten ihn zur weiteren Anzeigenerstattung zur Polizeiinspektion. Nach Rücksprach mit der Staatsanwaltschaft wurde er von dort aus entlassen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.