Lawinenwarnzentrale: Verbreitet große Lawinengefahr am Weihnachtswochenende im Alpenraum

Intensiver Schneefall und Orkanböen führen in höheren Lagen der bayerischen Alpen zu einer angespannten Lawinensituation. Gebietsweise ist am Wochenende mit großer Lawinengefahr, Warnstufe 4, zu rechnen. Der Neu- und Triebschnee verbindet sich nur schlecht mit der Altschneedecke und kann sich von selbst lösen oder durch einen einzelnen Wintersportler als Lawine ausgelöst werden. In niederschlagsreichen Gebieten können Lawinen große Ausmaße annehmen und exponierte Verkehrswege gefährden. Unternehmungen im Gebirge erfordern derzeit große Vorsicht und lawinenkundliches Beurteilungsvermögen. Die Lawinensituation wird mit der anschließenden Erwärmung über die Weihnachtstage kritisch bleiben.

Der Lawinenlagebericht mit aktuellen Informationen zur Lawinenlage wird täglich um 18 Uhr von der Lawinenwarnzentrale im bayerischen Landesamt für Umwelt herausgegeben und ist für jeweils 24h oder einer Aktualisierung am Morgen des nächsten Tages gültig. Sie finden diesen im Internet unter www.lawinenwarndienst.bayern.de. Zudem kann der Lawinenlagebericht als E-Mail-Newsletter abonniert werden. Ergänzend finden Sie detaillierte Informationen zu den Schneeverhältnissen in den Regionen in den Wochenberichten (https://lawinenwarndienst.bayern.de/home/wochenberichte/) und unter der Rubrik Schnee & Wetter (https://lawinenwarndienst.bayern.de/schnee-wetter-bayern/).