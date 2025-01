Linkin Park schnappen sich Album-Krone zurück

Sie haben noch nicht genug: Obwohl bereits vor zwei Monaten veröffentlicht, geben Linkin Park mit ihrem aktuellen Album wieder richtig Gas. „From Zero“ schnellt in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, zurück von zwei auf eins. Damit rangiert das Werk zum dritten Mal an der Spitze. Den höchsten Neueinstieg landet Schlagersängerin Daniela Alfinito, die an zweiter Stelle den „Blick nach vorn“ richtet. Bronze holt US-Superstar Billie Eilish („Hit Me Hard And Soft”).

„Unverhohlen & Unverzerrt III“ kommen die Krawallbrüder daher, die zum Auftakt die vierte Position rocken. Ebenfalls neu dabei sind u. a. Rapper Lil Baby („Wham“, 19), Schlagerinterpretin Marie Reim („Sternzeichen Liebe“, 23), Latin-Überflieger Bad Bunny („DeBÍ TiRAR MáS FOToS“, 37) und die Deathcore-Formation Paleface Swiss („Cursed“, 50). HipHopper FiNCH befördert seine beiden Alben „Dorfdisko Zwei“ (sechs) und „Dorfdisko“ (acht) dank Vinyl-Wiederauflagen zurück in die Top 10.

In den Single-Charts bleibt das komplette Podium unverändert. Die Medaillenträger heißen also weiterhin ROSÉ & Bruno Mars („APT.“, eins), Gracie Abrams („That’s So True“, zwei) und Nina Chuba („Fata Morgana“, drei). Mit einem „Surprise“-Release meldet sich Rapperin Loredana zurück, die auf Rang 25 ordentlich austeilt. Als stärkste Aufsteiger klettern Naughty Boy feat. Sam Smith („La La La“) von Platz 68 auf 23.

Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI) ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von ca. 2.600 Händlern/Filialen sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und Streaming-Plattformen.