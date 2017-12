Ludwigsvorstadt: Taschendieb durch Fahnder erkannt und festgenommen

Ein 30-jähriger Münchner war am Samstag, 09.12.2017, gegen 05.00 Uhr, auf dem Nachhauseweg. Dabei durchquerte er das Zwischengeschoß am Hauptbahnhof auf dem Weg zur U-Bahn.

Ein Unbekannter stellte sich ihm in den Weg und führte mit ihm tanzähnliche Bewegungen aus. Dabei zog er ihm unbemerkt die Geldbörse aus der Gesäßtasche und steckte sie ein. Der 30-Jährige setzte nach dieser Begegnung seinen Weg fort und bemerkte erst später das Fehlen der Geldbörse.

Die Tat wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet und Beamte der Taschendiebfahndung konnten einen ihnen bereits bekannten Täter identifizieren.

Am Dienstag, 12.12.2017, trafen sie den gesuchten Taschendieb in der Schillerstraße an und nahmen ihn fest. Es handelt sich um einen bereits einschlägig bekannten 19-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz.

Zur Prüfung der Haftfrage wird er dem Ermittlungsrichter vorgeführt.