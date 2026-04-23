Maibaumfest in Hellabrunn am 3. Mai 2026

Nach mehrjähriger Pause kehrt das traditionelle Maibaumfest in den Tierpark Hellabrunn zurück. Am 3. Mai steht Hellabrunn ganz im Zeichen bayerischen Brauchtums und lädt Besucherinnen und Besucher zu einem abwechslungsreichen Fest für die ganze Familie ein.

Der Auftakt der Veranstaltung bildet ein feierlicher Umzug, der um 11:00 Uhr am Flamingo-Eingang beginnt. Begleitet von den Klängen einer bayerischen Blaskapelle führt er durch den Tierpark und vorbei an verschiedenen Anlagen bis hin zum Hellabrunner Mühlendorf.

Dort angekommen, erwartet die Gäste bis etwa 15:30 Uhr ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm. Dieses umfasst traditionelle Trachtentänze, eindrucksvolle Darbietungen der Goaßlschnalzer sowie ein Platzkonzert im Biergarten, das für eine authentische Festatmosphäre sorgt.

Neben den vielfältigen tierischen Begegnungen bietet der Tierpark damit auch ein kulturelles Highlight und verbindet gelebte bayerische Tradition mit einem besonderen Ausflugserlebnis für Besucherinnen und Besucher jeden Alters.

Treffpunkt zum Festzug: Sonntag, 3. Mai um 11 Uhr am Flamingo-Eingang.