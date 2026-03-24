Mehr Bürgerservice: Bayern führt die Behördennummer 115 ein

Bayern tritt dem bundesweiten 115-Verbund bei und stärkt damit den telefonischen Zugang der Bürgerinnen und Bürger zur Verwaltung. Zum Ende des zweiten Quartals 2026 wird die einheitliche Behördennummer 115 auch in Bayern erreichbar sein. Damit steht künftig eine bayernweite telefonische Anlaufstelle zur Verfügung, die Bürgerinnen und Bürger bei Fragen zu Verwaltungsleistungen schnell und unkompliziert unterstützt.

Ähnlich wie die bekannten Notrufnummern 110 und 112 steht die 115 künftig als leicht merkbare einheitliche Telefonnummer für Anliegen rund um staatliche und kommunale Verwaltungsleistungen. Bürgerinnen und Bürger erreichen den Service montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr.

Mit der Anbindung an die 115 baut Bayern den telefonischen Bürgerservice weiter aus und setzt zugleich bundesweite Vorgaben zum zentralen Support für digitale Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz um. Die bestehende Servicenummer der Bayerischen Staatsregierung BAYERN|DIREKT (089/122220) und kommunale Services bleiben weiterhin als eigenständige Angebote erreichbar. Sie ergänzen sich und sorgen gemeinsam für einen niederschwelligen und bürgerfreundlichen Zugang zur Verwaltung.