Mehr Herzen retten: Aktion der Berufsfeuerwehr und der München Klinik

Aktionstag am 20. September im PEP: Lebensretter sein, ist einfach

Ein Herzstillstand kann jeden treffen – direkt oder indirekt. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, einmal im Leben für einen Betroffenen, gerade für einen nahestehenden Freund oder Verwandten, als unmittelbarer Lebensretter gefragt zu sein. Denn mindestens 50.000 Menschen erleiden in Deutschland jährlich einen plötzlichen Herzstillstand und müssen dann sofort, das heißt innerhalb der ersten 5 Minuten, reanimiert werden. Wenn nicht innerhalb von 5 Minuten mit der Herzdruckmassage begonnen wird, sinken die Überlebenschancen für Betroffene massiv – andersherum verdreifacht sich deren Überlebenschance, wenn Anwesende sofort handeln und Erste Hilfe leisten.

Mehr Herzen retten: Eine Aktion der Berufsfeuerwehr und der München Klinik Neuperlach

Deshalb sollte jeder in der Lage sein, im Notfall lebensrettende Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Oft haben potenzielle Lebensretter Angst, etwas falsch zu machen, da der letzte Erste-Hilfe-Kurs schon länger zurückliegt. Dabei kann man bei der Herzdruckmassage nichts falsch machen und jeder Laie darf sie anwenden – falsch wäre nur, nichts zu tun. Die München Klinik veranstaltet deshalb in Kooperation mit der Berufsfeuerwehr München am Freitag, 20. September 2019, vor dem Einkaufszentrum PEP in Neuperlach den „Aktionstag Wiederbelebung“ mit dieser wichtigen Botschaft an alle potenziellen Lebensretter. Von 15 Uhr bis 19 Uhr sind Experten der München Klinik Neuperlach und der Berufsfeuerwehr mit Feuerwehrfahrzeug vor Ort, frischen das Wissen der Besucher auf und zeigen ihnen an der Reanimationspuppe, wie sie im Notfall zum Lebensretter werden. Aktuell überleben nur 10 bis 20 Prozent der Betroffenen einen plötzlichen Herzstillstand – erklärtes Ziel ist es, diese Zahl durch Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung zu erhöhen. Die München Klinik und die Berufsfeuerwehr München beteiligen sich mit der Aktion an der bundesweiten „Woche der Wiederbelebung“ (16.-22. September 2019).