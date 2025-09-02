Mehrere Fälle des Diebstahls aus Kraftfahrzeug – Sendling und Laim

Im Zeitraum von Donnerstag, 28.08.2025, 17:00 Uhr, bis Freitag, 29.08.2025, 10:10 Uhr, öffneten unbekannte Täter gewaltsam mehrere auf der Straße geparkte Pkw und entwendeten die Lenkeinheiten daraus.

Der Großteil der Aufbrüche ereigneten sich in engem örtlichen Zusammenhang in den Stadtteilen Sendling und Laim. Bislang wurden sechs angegangene Pkw zur Anzeige gebracht. Hierbei handelt es sich vorrangig um Fahrzeuge der Marke BMW älteren Baujahres.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 54 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gottfried-Böhm-Ring, Hauffstraße, Johann-Clanze-Straße, Ortlerstraße (Sendling) und Nördlinger Straße (Laim) Wahrnehmungen von Personen gemacht, die sich auffällig für ältere Modelle der Marke BMW interessiert haben und die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 54, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.