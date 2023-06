Mehrere Festnahmen nach exhibitionistischen Handlungen im Stadtgebiet München

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 15:40 Uhr, befand sich ein 24-Jähriger am Isarufer bei der Reichenbachbrücke, als er einen Mann bemerkte, der in der Nähe stand und sexuelle Handlungen an sich vornahm, während er ihn beobachtete.

Daraufhin informierte der 24-Jährige den Polizeinotruf, worauf zivile Einsatzkräfte den Tatverdächtigen (31 Jahre alt mit bulgarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland) noch am Tatort antreffen und festnehmen konnten.

Nach der Anzeigenerstattung wurde der 31-Jährige wieder entlassen.

Fall 2:

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 19:00 Uhr, befand sich eine 30-Jährige beim Sport in der Anlage Arnulfpark. Dabei stellte sie einen Mann fest, der sie beobachtete und während dessen sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm.

Die 30-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf, woraufhin sich der Mann entfernte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige in der Nähe angetroffen und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 74-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher nach der erfolgten Anzeigenerstattung wieder entlassen wurde.

Fall 3:

Am Dienstag, 20.06.2023, gegen 19:10 Uhr, befanden sich eine 22- und eine 24-Jährige in einer Parkanlage an der Hofgartenstraße, als sie einen Mann feststellten, der sexuelle Handlungen an sich vornahm und während dessen den Blickkontakt mit den beiden Frauen suchte.

Die beiden Frauen wandten sich an zufällig vor Ort befindliche Polizeikräfte, welche den Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen konnten. Der 23-Jährige Däne ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde nach der Anzeigenerstattung wieder entlassen.

In allen drei Fällen hat das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) die Ermittlungen übernommen.