Mitmachen beim Digitalen “Grand Prix der Kostüme”

Durch das Netzwerk „Fasching hat Herz“ haben sich alle Münchner Faschingsvereine (bestehen aus der Narrhalla München, dem Moosacher Faschingsclub, dem Faschingsclub München-Neuhausen, der Faschingsgesellschaft Würmesia, den Damischen Rittern, der Faschingsgesellschaft Feringa und dem Faschingsclub Laim) erstmalig zu einer gemeinsamen Aktion zusammengeschlossen, um den etwas anderen Fasching 2021 digital & dahoam zu feiern. Dazu haben sie sich was ganz Spezielles für alle Münchner und Bayern einfallen lassen:

Einen digitalen Grand-Prix der Kostüme

Beim Grand-Prix kann jeder mitmachen und sein Lieblingsverkleidungsfoto oder 5-sekundiges Video per WhatsApp an 0151-64855775 oder E-Mail an kostueme@fasching-hat-herz.de bis Sonntag 07.02.2021 einsenden.

Bitte hier auch den Vornamen, Nachnamen, den Wohnort angeben, sowie ein paar Worte, was man sich bei dem Kostüm gedacht hat, oder was es kann.

Ob vom Lieblingskostüm oder Faschingsoutfit, das der Kinder, allein, mit Freun-dinnen/Freunden oder als Gruppe. Auch Fotos von kostümierten Haustieren sind willkommen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und jeder Spaß (in Rahmen des Anstands) ist gern gesehen.

In der Zeit vom 8. – 12. Februar 2021 werden die eingeschickten Fotos auf Facebook und Instagram auf dem Kanal von „Fasching hat Herz“ in sieben Kategorien zum Voting gestellt.

Die Wahl des besten Kostüms treffen dann die User der sozialen Medien auf den Instagram- und Facebookseiten von „ Fasching hat Herz“, indem sie ein „Like“, „Gefällt mir“ oder ein „Herz“ auf einem Foto aus der jeweiligen Kategorie hinterlassen.

Nach der Abstimmung, am 12.02.2021, 23:59 Uhr, werden die Münchner Faschingsvereine die Stimmen auszählen. Das Foto mit den meisten Stimmen einer Kategorie hat dann gewonnen.

Jedes gewonnene Foto einer Kategorie gewinnt 2 Freikarten für einen Faschingsball im Fasching 2022 eines teilnehmenden Münchner Faschingsvereins, der für die jeweilige Kategorie als Pate stand.

Am Faschingssonntag, den 14. Februar 2021 werden die sieben Gewinnerfotos im Gespräch mit den Gewinnern vorgestellt und präsentiert und beim virtuellen Grand-Prix der Faschingskostüme prämiert.

Im Anschluss soll dann eine gemeinsame virtuelle Faschingsparty gefeiert werden. Das alles wird über die Seite von „Fasching hat Herz“ zu sehen sein.

Für uns ist Humor und Fasching systemrelevant. Denn Brauchtum braucht´s auch in der Pandemie. Wir wollen, dass der Humor in der Stadt nicht verloren geht, der Fasching in Erinnerung gehalten wird und weiterlebt, denn a bisserl Spaß im Alltag sollten wir uns nicht verwehren.