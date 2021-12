Moosach: Polizeieinsatz nach Bedrohungssituation

Am Donnerstag, 23.12.2021 gegen 11:50 Uhr wurde durch eine Passantin der

Polizeinotruf verständigt, da sie bemerkte, dass sich im Bereich der Brieger

Straße/Höchstädter Weg eine Person auf einem Balkon befand, die auf sie psychisch

auffällig wirkte. Die Person schrie lautstark Äußerungen mit bedrohlichen Inhalten.

Sofort rückten mehrere Polizeieinsatzkräfte zur Einsatzörtlichkeit aus und sicherten den

Bereich ab. Im weiteren Verlauf konnte die Person durch Einsatzkräfte in der Wohnung

festgenommen werden ohne das Dritte gefährdet wurden. Auch wurde bei der Person ein

Küchenmesser gesichert, welches die Person während des Einsatzzeitraumes teilweise

in der Hand hielt und vorzeigte.

Durch den Vorfall wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden.

Die Person, ein 51-Jähriger mit Wohnsitz in München wurde wegen des Verdachts der

Bedrohung angezeigt und im weiteren Verlauf in ein psychiatrisches Klinikum eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 25 geführt.