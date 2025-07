Münchner Airport versteigert Fundsachen beim Siedlerfest Karlsfeld

Die beliebten Versteigerungen der Flughafen München GmbH gehen in die nächste Runde: Am Samstag, 12. Juli 2025, ab 13 Uhr findet eine Fundsachen-Auktion im Rahmen des Siedlerfestes Karlsfeld, auf dem Festplatz am Karlsfelder See, statt. Unter der Leitung von Alfred Mittermeier können Interessenten für Gegenstände bieten, die am Flughafen vergessen oder verloren und mindestens ein halbes Jahr aufbewahrt wurden.

Das Spektrum der Auktionsgüter erstreckt sich von Armbanduhren über Werkzeuge für die Leder- und Schmuckbearbeitung bis hin zu Navigationsgeräten, einem Fernseher und einem Pokerspiel. Für Auto- und Motorradfans gibt es zudem vielfältiges Zubehör, darunter Blinker, ein KFZ-Auslesegerät und eine 12V-Batterien. Wer im Sommer zelten gehen möchte, kann sich mit Zelt, Schlafsack, Luftbett und Gaskocher ausstatten. Ebenso werden wieder Überraschungs- und Themenkoffer versteigert.

Interessenten haben zwischen 10.30 Uhr und 12.30 Uhr die Möglichkeit, die Auktionsgegenstände zu besichtigen. Die Fundsachen werden an die meistbietende Person verkauft und müssen in bar bezahlt werden. Ein Teil der Erlöse wird für karitative Zwecke in der Flughafenregion verwendet, die von den Gemeinden genannt werden.