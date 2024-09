Münchner Orgelherbst 6.10. – 20.10.2024 Jesuitenkirche St. Michael München

Im Oktober startet der Münchner Orgelherbst in der Jesuitenkirche St. Michael zum sechzehnten Mal unter der künstlerischen Leitung von Peter Kofler. Das Festival präsentiert ein anspruchsvolles Programm mit international renommierten Künstlern.

Michaelsorganist Peter Kofler eröffnet am Sonntag, den 6. Oktober um 16:00 Uhr das Festival an der Rieger-Orgel. Das Konzertprogramm mit Werken von Holst, Debussy und John Williams (Star-Wars-Suite) steht unter dem Motto „Neue Welten“.

Am 9. Oktober ist in der Reihe „Musik zur Nacht“ in der Kreuzkapelle die renommierte Blockflötistin und frisch gekürte Opus-Klassik-Preisträgerin Dorothee Oberlinger zu Gast. Begleitet wird sie von Peter Kofler am Cembalo.

Der bekannte Schweizer Dirigent und Improvisator Rudolf Lutz wird am 11. Oktober an der neuen Chororgel im Hochchor das Publikum mit seinen spontanen Improvisationen in verschieden Stilen verzaubern.

Chordirektor Dr. Frank Höndgen hält am Sonntag, den 13. Oktober, im Michaelssaal einen Vortrag über Ludwig van Beethovens „Missa solemnis“. Anlass dafür ist das große Schlusskonzert am 20. Oktober.

Auch für Kinder gibt es beim Orgelfestival ein spezielles Programm. Am 13. Oktober um 16:00 Uhr wird auf der Orgelempore die Orgelgeschichte „Im Palast der Königin oder: Wenn der Wind Musik macht“ von Sabine Skudlik aufgeführt. Der Text, vorgetragen von einem Sprecher, wird von Orgelmusik begleitet, die sowohl Zitate bekannter Werke (Bach, Mozart, Verdi u.a.) als auch Improvisationen und lautmalerische Geräusche enthält. Ganz nebenbei erfährt man, zu welch großer klanglicher Vielseitigkeit die Orgel imstande ist und dass es eigentlich der Wind ist, der die Musik macht! Herzliche Einladung an alle Familien! Der Eintritt ist kostenlos.

Am 16. Oktober spielt die belgische Pianistin Els Biesemans ein Hammerklavier-Rezital in der Kreuzkapelle, bei dem unter anderem Beethovens „Waldsteinsonate“ zu hören sein wird.

Die international gefeierte Organistin Sarah Kim gestaltet das Abendprogramm am 18. Oktober mit Werken von Schumann, Karg-Elert, Reger, Tschaikowski und Vierne.

Den krönenden Abschluss des internationalen Orgelfestivals bildet die Aufführung von Beethovens großer „Missa solemnis“ am 20. Oktober um 16:00 in der Jesuitenkirche St. Michael. Ausführende sind Yuna Maria Schmidt (Sopran), Ulrike Malotta (Mezzosopran), Markus Gruber (Tenor), Sebastian Myrus (Bass), Collegium Monacense und das Orchester St. Michael. Die Leitung hat Chordirektor Dr. Frank Höndgen.

Visuelles Extra bei den Orgelkonzerten am 6. und 18.10.: Was auf der Orgelempore geschieht, wird auf eine große Leinwand im Kirchenschiff übertragen.

Eintrittspreise: 30,00 | 25,00 | 20,00 | 15,00 | 10,00 | 5,00 Euro

(Ermäßigte Preise für Schüler und Studenten)



Hinweise:

– Begleitpersonen von Rollstuhlfahrern bezahlen keinen Eintritt

Adresse:

Jesuitenkirche St. Michael

Neuhauser Straße 6 (Fußgängerzone)

80331 München

Allgemeines:

Weitere Informationen zu den Konzertprogrammen, Künstlern und Konzertkarten finden Sie unter www.muenchner-orgelherbst.de