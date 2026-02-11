MVG: Streik-Update 10:30 Uhr

• U-Bahn: bereits ab 10 Uhr zwischen Marienplatz und Fröttmaning

• Tram: Linien 20 und 25 im 10-Minuten-Takt

• Busse: Dreiviertel aller Fahrzeuge unterwegs, teilweise 10-Minuten-Takt

Wie angekündigt wird die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) am Mittwoch, 11. Februar, seit 3:30 Uhr bestreikt. Betroffen sind U-Bahn, Tram und alle Buslinien bis Nummer 199. Der Streik dauert noch bis in den frühen Donnerstagmorgen (03:30 Uhr). Da sich heute mehr Mitarbeiter als zum Dienst gemeldet haben, ist ein besseres Angebot möglich als beim ersten Betriebstag.

MVG-Betrieb während des Streiks

Bei der U-Bahn kann der Betrieb mit den verfügbaren Mitarbeitern im Fahrdienst und in der Leitstelle schon früher starten: Ab 10 Uhr fahren Züge auf dem Abschnitt zwischen Marienplatz und Fröttmaning.

Die U-Bahn kann nur in Betrieb gehen, wenn gesichert ist, dass der Zugverkehr auch wieder geregelt eingestellt werden kann oder bis Betriebsende weiterläuft. Aus diesem Grund war zunächst nur ein Sonderverkehr in diesem Abschnitt am Abend realisierbar und sinnvoll, um ein mögliches Verkehrschaos abzuwenden. Die U-Bahn bietet wesentlich höhere Kapazitäten als Busse und ist nicht abhängig vom Verkehrschaos.

Auch bei der Tram haben sich mehr Mitarbeiter dienstbereit gemeldet als am ersten Streiktag. So konnten die am stärksten nachgefragte Linie 20 sowie die Linie 25 nach Grünwald bereits um 6 Uhr den Betrieb aufnehmen. Beide Linien fahren aktuell im 10-Minuten-Takt. Der Betrieb ist zunächst bis ca. 13 Uhr sichergestellt.

Beim Bus ist ein eingeschränkter Betrieb möglich, da die privaten Busunternehmen nicht bestreikt werden. Die Busse fahren auf allen Linien. Insgesamt sind etwa dreiviertel aller Fahrzeuge unterwegs. Auf einigen Linien können die Busse derzeit alle 10 Minuten fahren, auf anderen Linien kommen die Fahrzeuge in größeren Abständen. Eine Übersicht gibt es auf mvg.de unter „Aktuelle Störungen“ sowie in der App MVGO unter „Störungen“. Die Übersicht wird laufend aktualisiert.

Ausweichen, wo möglich

Die MVG empfiehlt, am Streiktag auf andere Verkehrsmittel auszuweichen, Fahrgemeinschaften zu bilden oder Homeoffice einzuplanen, wenn das möglich ist. Die S-Bahn, die Regionalzüge und die MVV-Regionalbuslinien werden nicht bestreikt.

Achtung: Die S-Bahn ist ab 22:20 allerdings nur stark eingeschränkt in Betrieb. Grund dafür sind Bauarbeiten zur 2. Stammstrecke. Auch die Stadtwerke Dachau werden am 11. Februar von 4:30 Uhr morgens bis Betriebsschluss bestreikt. Betroffen sind alle sechs Stadtbus-Linien: 719, 720, 722, 724, 726 und 744.

Aktuelle Informationen auf mvg.de und in der App MVGO

Infos zur aktuellen Betriebslage gibt es:

• auf mvg.de unter „Aktuelle Störungen“ sowie

• in der App MVGO unter „Störungen“.

Das ist die beste Quelle für alle, die wissen wollen, auf welchen Linien einzelne Fahrzeuge unterwegs sind. Die Meldung wird regelmäßig aktualisiert.

Fahrgäste können ihre konkrete Verbindung auch in der Verbindungsauskunft auf mvg.de und in der App MVGO überprüfen. Anhand der farbigen Uhrzeit ist ersichtlich, welche Züge und Busse während des Streiks fahren (grün = pünktlich; rot = verspätet, ausfallende Fahrten werden als „Fällt aus“ gekennzeichnet).

Auch über Anzeigen und Ansagen an Bahnhöfen und Haltestellen informiert die MVG über die Betriebslage.