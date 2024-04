Nach Brand im Luise-Kiesselbach-Tunnel – Tunnel voraussichtlich ab 18 Uhr wieder für den Kfz-Verkehr geöffnet

Die nach einem Fahrzeugbrand aktuell gesperrte Oströhre des Luise-Kiesselbach-Tunnels kann voraussichtlich am heutigen Donnerstagabend ab 18 Uhr wieder für den Kfz-Verkehr geöffnet werden.

Am gestrigen Abend des 17. Aprils hatte ein Kleintransporter um circa 23.15 Uhr im Luise-Kiesselbach-Tunnel Feuer gefangen und war infolge vollständig ausgebrannt. Der Brand hat erheblichen Sachschaden in der Oströhre des Tunnels verursacht, verletzt wurde niemand, zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Die betroffene Oströhre (Fahrtrichtung Norden) des Luise-Kiesselbach-Tunnels musste gesperrt werden. Sie wurde zwischenzeitlich entraucht. Die entstandenen Schadstoffe insbesondere an Wand und Decke der Tunnelröhre wurden heute bereits mit einem Spezialreinigungsfahrzeug beseitigt. Das Baureferat hat untersucht, welche Schäden an der Tunneltechnik entstanden sind. Demnach wurde die technische Ausstattung in dem betroffenen Bereich erheblich beschädigt. Die Bauwerksprüfung hat ergeben, dass die Statik des Tunnels nicht beeinträchtigt und weiterhin sicher ist. Die beiden beschädigten und nicht mehr funktionsfähigen Lüftungsventilatoren an der Decke können vorerst hängen bleiben, ihre Befestigung ist noch tragfähig.

Die Betriebstechnik konnte soweit repariert und wiederhergestellt werden, dass ein eingeschränkter Tunnelbetrieb bis zur vollständigen Reparatur möglich ist. Die Zufahrt vom Luise-Kiesselbach-Platz muss bis zum vollständigen Austausch der zerstörten Betriebstechnik aber gesperrt bleiben.

Nach aktueller Abstimmung des Baureferats mit dem Mobilitätsreferat und dem Kreisverwaltungsreferat (Branddirektion) kann der Tunnelbetrieb ab voraussichtlich 18 Uhr auch in der Oströhre wieder mit Einschränkungen (Tempo 40, Überholverbot, Sperrung der Tunnelzufahrt) aufgenommen werden.

Die zerstörten Technikteile in dem 2015 eröffneten Luise-Kiesselbach-Tunnel werden vom Baureferat schnellstmöglich beschafft und in nächtlichen Tunnelsperrungen in den nächsten Wochen eingebaut. Die technische Ausstattung des Tunnels mit zum Beispiel Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Löscheinrichtung und Videoüberwachung ist auf dem aktuellen Stand der Technik und hat sich beim aktuellen Brand bewährt. Sie wurde in Abstimmung mit der Feuerwehr errichtet. Das Baureferat führt regelmäßig Wartungen und Prüfungen durch. Hierzu erfolgen halbjährlich in der Nacht Tunnelsperrungen. Auch die Münchner Feuerwehr ist bei diesen Terminen regelmäßig vor Ort.