Nach gemeinschaftlichem Handel mit Betäubungsmitteln mehrerer Tatverdächtige festgenommen

Als Bestandteil der regelmäßigen Schwerpunktkontrollen am Münchner Hauptbahnhof wurde am Freitag, 12.10.2018, 20:30 Uhr, an einem Bahnsteig für Fernzüge ein ankommender 32-jähriger Inder einer Personenkontrolle unterzogen. In dessen mitgeführten Reisekoffer konnten rund zehn Kilogramm Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Der 32-Jährige wurde festgenommen und befindet sich seitdem in Haft.

Auf Grund der intensiven Ermittlungen zur Herkunft der Betäubungsmittel konnten mittlerweile mehrere weitere Tatverdächtige (im Alter zwischen 15 und 21), darunter zwei Organisatoren und ein Kurier in Berlin, identifiziert und festgenommen werden. Dabei wurden unter anderem rund 25 Kilogramm Betäubungsmittel sichergestellt.

Den Tatverdächtigen wird daher ein gemeinschaftlicher unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Insgesamt haben die fünf Tatverdächtigen, nach den aktuellen Ermittlungserkenntnissen, alleine in den letzten Monaten vor ihrer Festnahme mit rund 300 Kilogramm Betäubungsmittel (vorwiegend Haschisch) Handel betrieben.

Mit Ausnahme zweier minderjähriger Tatverdächtigen wurde gegen alle mutmaßlichen Gruppenmitglieder ein Haftbefehl erlassen. Sie befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.