Nach versuchter räuberischer Erpressung festgenommen

Am Dienstag, 20.04.2021, gegen 19:00 Uhr, verständigte ein 63-jähriger Gastwirt den

Notruf 110 der Polizei wegen eines Raubdeliktes. Mehrere Streifen der Münchner Polizei

fuhren daraufhin zur Gaststätte des 63-Jährigen und konnten dort einen 46-Jährigen mit

Wohnsitz in Berlin festnehmen.

Nach den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der alkoholisierte 46-Jährige den

Gastraum des Restaurants betrat. Er ging zum Tresen, hinter dem sich der 63-jährige

Gastwirt aufhielt. Nun forderte er die Herausgabe von Alkohol, dabei hielt er ein Messer

in der Hand, welches er in drohender Haltung nach oben hielt.

Der Gastwirt wurde nicht verletzt, konnte den 46-Jährigen entwaffnen und sich vor

weiteren eventuellen Angriffen in Sicherheit bringen. Der 46-Jährige wurde vorläufig

festgenommen. Die Beamten zeigten ihn unter anderem wegen versuchter räuberischer

Erpressung an und führten ihn am drauffolgenden Tag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser

erließ einen Haftbefehl.

Das Kommissariat 21 übernimmt die weiteren Ermittlungen.