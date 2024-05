Neue Energie zum Laufen mit neuem Dämpfungsmaterial

„Made in Japan“ – Jahrzehntelange Erfahrung und Expertise trifft auf Moderne und Innovation. Mizuno stellt seine Laufschuh-Neuheiten für die Herbst-/Winterkollektion 2024/25 mit neuem Dämpfungsmaterial vor.

Historisch und innovativ. Ein Widerspruch in sich? Nicht bei Mizuno. Die japanische Multisportbrand greift auf über 100 Jahre Erfahrung zurück und verbindet diese mit neusten Technologien. Der Trend in Sachen Laufschuhe geht zu immer höheren Zwischensohlen. Mehr Dämpfung. Mehr Energierückgewinnung. Und das bei weniger Gewicht. Mizunos neues Zwischensohlenmaterial MIZUNO ENERZY NXT bietet eine unschlagbare Kombination aus Leichtigkeit, Softness und Energierückgewinnung. Diese Kombination zeigt sich in den drei neuen Modellen Mizuno Neo Vista, Wave Sky 8 und Wave Rider 28.

Mizuno Neo Vista

Eine komplette Neuentwicklung stellt Mizuno mit dem Mizuno Neo Vista vor. Der Schuh ist für tägliche Joggingrunden über Tempotraining bis hin zu langen Läufen konzipiert. Der von Mizuno entwickelte SMOOTH SPEED ASSIST hilft, die Laufposition zu perfektionieren, während das neue MIZUNO ENERZY NXT Zwischensohlenmaterial oberhalb und unterhalb der Nylon Wave Plate für Dämpfung und Energierückgabe sorgt. Stabilität im Bereich des Knöchels erlangen LäuferInnen durch die Bootie Konstruktion, während das nahtlose Upper für hohen Tragekomfort steht.

Details:

– Gewicht: 265 g (Herren), 210 g (Damen)

– Sprengung: 36,5/44,5

– UVP: 180 €

– Release: 1. Mai 2024

Wave Sky 8



Ein Laufschuh, der das Gefühl von Schweben vermittelt. Der Wave Sky 8 ist mit einer extra Portion Softness ausgestattet. Das neue MIZUNO ENERZY NXT-Material in der oberen Zwischensohle integriert und verleiht dem Schuh im Vergleich zum Vorgängermodell zudem noch mehr Leichtigkeit und Energierückgabe. MIZUNO ENERZY FOAM in der unteren Zwischensohle bietet zusätzliche Dämpfung. Das Stretch-Woven-Obermaterial umschließt den Fuß sanft und optimiert die Atmungsaktivität.

Details:

– Gewicht: 275 g (Herren), 230 g (Damen)

– Sprengung: 33/41

– UVP: 190 €

– Release: 1. Juli 2024

Wave Rider 28



Mit dem Wave Rider 28 spüren LäuferInnen bei jedem Bodenkontakt fast grenzenlose Energie. Das neue MIZUNO ENERZY NXT in der Ferse bietet eine hohe Energierückgabe und eine softe Landeplattform. MIZUNO ENERZY FOAM in der oberen Zwischensohle sorgt für zusätzliche Energie beim Abdruck, während die neu geformte MIZUNO WAVE PLATE den Vortrieb und ein komfortables Abrollen beim Laufen unterstützt.

Details:

– Gewicht: 280 g (Herren), 240 g (Damen)

– Sprengung: 26,5/38,5

– UVP: 160 €

– Release: 5. Juni 2024