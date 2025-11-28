Neue München Klinik Harlaching ist fertig gebaut: Klinik-Personal erhält die Schlüssel zum neuen Zuhause

Es ist geschafft: Der Neubau der München Klinik Harlaching ist fertig! Er ist aktuell der größte Neubau eines kompletten Krankenhauses in ganz Bayern: Seit Baubeginn in 2020 sind die fünf Geschosse Stück für Stück in die Höhe gewachsen, 80.000 Tonnen Stahlbeton wurden verbaut, 2.935 Türen eingebaut und 2.500 Kilometer Starkstromkabel und -leitungen mit einem Gewicht von 1.000 Tonnen verlegt. Unter Leitung der München Klinik Bau-Projektgesellschaft ist in einer herausfordernden Bauphase mit Grundsteinlegung inmitten der Corona-Pandemie im Sommer 2021 ein neues Haus der Maximalversorgung entstanden. Auf 31.000 Quadratmetern Nutzfläche finden 550 Betten und teilstationäre Plätze und die Harlachinger Versorgung unter einem Dach zusammen. Ab Sommer 2026 werden im Neubau des Maximalversorgers alle Patient*innen von den kleinsten Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1.000 Gramm bis hin zu Menschen im letzten Lebensabschnitt auf der Palliativstation versorgt.

Gesundheitsministerin und Oberbürgermeister übergeben die Schlüssel

Mit der symbolischen Schlüsselübergabe am Freitag (28. November) ging das fertige Gebäude offiziell in die Hände der München Klinik über. Zu diesem Meilenstein überreichten Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter dem medizinischen und pflegerischen Klinikpersonal die Schlüssel für ihr „neues Zuhause“, bevor sie sich bei einem Rundgang ein Bild von den modernen Räumlichkeiten machten. Der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München haben den Neubau mit einer Investitionssumme von rund 255 Millionen Euro finanziert und werden insgesamt über eine Milliarde Euro in die Neuausrichtung und Neubauten der MüK investieren.

Bayerns Gesundheitsministerin Gerlach betonte: „Bayern investiert stark in seine Krankenhäuser und Kliniken. Gemeinsam mit unseren kommunalen Partnern haben wir in den letzten zehn Jahren sechs Milliarden Euro dafür in die Hand genommen. Mit dem Neubau der München Klinik Harlaching verbessern wir die medizinische Versorgung im südlichen Stadtgebiet der Landeshauptstadt erheblich. Die Krankenhäuser der München Klinik gGmbH bilden neben den beiden Universitätsklinika das Rückgrat der akutstationären Versorgung in der Landeshauptstadt. Das ist gut investiertes Geld!“

Dieter Reiter, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München und Aufsichtsratsvorsitzender der München Klinik: „Ich freue mich sehr, dass wir heute die Schlüssel übergeben können an jene, die in diesem Neubau für eine pflegerische und medizinische Versorgung auf höchstem Niveau sorgen werden. Die neue München Klinik Harlaching ist das starke Kernstück in unserer Neuausrichtung der München Klinik. Wir investieren dafür über eine Milliarde Euro. Die München Klinik ist eine der wichtigsten Säulen der Daseinsvorsorge der Landeshauptstadt München, hier ist jeder Euro bestens angelegt.“

Dr. Götz Brodermann, Vorsitzender der Geschäftsführung der München Klinik: „Die Schlüsselübergabe ist für uns der Inbegriff eines Meilensteins. Lange wurde in Harlaching geplant und gebaut. Der Weg dahin ist ein Gemeinschaftsverdienst: Unter Leitung unserer München Klinik Bau Projektgesellschaft haben Architekten und Ingenieure gemeinsam mit Pflegekräften und Ärzt*innen geplant und die neuen Räume vom Blatt in Beton gegossen. Jetzt ist der Neubau fertig, der in der Ausstattung die gleichen Maßstäbe setzt, wie unsere Medizin und Pflege in der täglichen Versorgung. Damit unsere Versorgung in Harlaching durchgehend und nahezu uneingeschränkt zur Verfügung steht und die ersten Patient*innen nach dem Umzug nahtlos im Neubau weiter versorgt werden können, nehmen wir uns für die Inbetriebnahme in den kommenden Monaten ausreichend Zeit.“

Maximalversorgung und Daseinsvorsorge finden unter einem Dach zusammen

Moderne Räume für eine moderne Versorgung: Im Neubau findet von oben bis unten Spitzenmedizin und -pflege ihren Platz. Als Maximalversorger im Süden wird der Standort gezielt gestärkt und Versorgungsbereiche wie die Schlaganfallversorgung, Geburtshilfe, Notfallmedizin, Unfallchirurgie und Palliativversorgung im Neubau ausgebaut. Die Architektur ist vollständig auf kurze Wege für Personal und Patient*innen ausgelegt: das Gebäude umfasst einen Aufzugskern, der umgeben ist von jeweils vier Rundbereichen, die MüK-intern auch „Donuts“ genannt werden. Das komplette Gebäude ist mit W-LAN ausgestattet und bietet damit die optimalen Voraussetzungen für digitalisierte Prozesse.

Zeit zum Üben, Proben und Trainieren bis zum Umzug

Mit der Schlüsselübergabe beginnen nun die Vorbereitungen für den Klinik-Umzug. Der Umzug des kompletten Krankenhauses inklusive Patient*innen, Personal und Technik wird innerhalb von einer Woche im laufenden Versorgungsbetrieb stattfinden. Die Umsetzung ist hochkomplex und wird gemeinsam vom Inbetriebnahmeteam und klinischen Personal geplant. Für die Inbetriebnahmephase sind daher mehrere Monate vorgesehen, um ausreichend Zeit zu haben für den Probebetrieb. In Simulationstrainings werden in den kommenden Wochen echte Abläufe und die Versorgung von beispielsweise Schwerverletzten mit der Stoppuhr geübt, um einen reibungslosen Umzug und Weiterbetrieb sicherzustellen.

Umzug der Gynäkologie und Geburtshilfe aus Neuperlach nach Harlaching

Bis zum Umzug in den Neubau findet die Versorgung weiterhin in den direkt benachbarten Bestandsgebäuden wie gewohnt statt. Bereits im Dezember wird die Gynäkologie und Geburtshilfe aus der München Klinik Neuperlach in das Bestandsgebäude einziehen und die Versorgung dort aufnehmen sowie an der Vorbereitungsphase im Neubau bis zum Umzug im Sommer teilnehmen.

Krankenhausversorgung im Neubau beginnt im Sommer 2026

Die große Einweihungsfeier der neuen München Klinik Harlaching wird im Mai 2026 stattfinden, im Anschluss ist ab Juni der Umzug vorgesehen. Nach dem Umzug findet ab dem Sommer 2026 die komplette klinische Versorgung in Harlaching im Klinik-Neubau statt. Das bestehende Hauptgebäude wird im Anschluss rückgebaut; auf dem Gelände wird die Landeshauptstadt München einen Gesundheitscampus mit u.a. zusätzlichen Angeboten im Bereich der geriatrischen Rehabilitation schaffen. Auch eine Grundschule soll auf das Gelände ziehen und der Sanatoriumsplatz neu gestaltet werden. Im Rahmen ihres Zukunftskonzeptes MüK 20++ wird die München Klinik die klinische Versorgung in Harlaching auch langfristig weiterentwickeln. Die seit einigen Monaten vorliegende Bedarfsfeststellung von 900 Krankenhausbetten am Standort ist hierfür ein positives Signal und bildet die Grundlage für die weitere Planung.