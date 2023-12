Nikolaus und Krampus kommen in den Tierpark Hellabrunn

Große und kleine Besucher dürfen sich kommende Woche am Nikolaus-Tag über die eine oder andere Leckerei freuen – mit oder ohne Weihnachtsgedicht.

Am Mittwoch, den 6. Dezember 2023, lohnt es sich, zwischen 13.30 und 15.00 Uhr im Münchner Tierpark Hellabrunn nach einem Mann mit weißem Bart und traditionellem Nikolausgewand Ausschau zu halten. Denn er ist – nach altem bayerischem Brauch – gemeinsam mit dem Krampus unterwegs und zieht einen Handwagen voller gesunden Leckereien hinter sich her. Begleitet wird er nicht nur von zwei Engeln, sondern natürlich auch von Tieren: Mit von der vorweihnachtlichen Partie sind die Shetland-Ponys aus dem Mühlendorf. Kleine und große Gäste werden also nicht nur vom Nikolaus beschenkt, sondern können auch mit den Tieren mal auf Tuchfühlung gehen und sie streicheln.

Der Weg des Nikolaus-Umzugs startet im Hellabrunner Mühlendorf und endet gegen 15 Uhr am Flamingo-Eingang.