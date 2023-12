Nile Rodgers + Chic plus Kool & The Gang am 05.07.2024 in der Tollwood Musik-Arena

Nile Rodgers & Chic treffen am 5. Juli 2024 in der Tollwood Musik-Arena auf Kool & The Gang.

Nile Rodgers ist eine lebende Legende: Als Songwriter, Komponist, Produzent, Arrangeur und Gitarrist ist er mehrfach mit Grammys ausgezeichnet und beeinflusst bis heute nachhaltig die Musikszene. Kooperationen mit Diana Ross, David Bowie, Madonna oder Beyoncé sowie die Gründung von Chic zählen zu seinen großen Erfolgen.

Souliger Disco-Funk, der seit Jahrzehnten die Menschen zum Tanzen bringt: Kool & The Gang ist mehrfach ausgezeichnet und mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood verewigt. In die Musik-Arena bringen sie ihre größten Hits, Feierlaune und geballte Live-Energie.

Dieser Abend verspricht ein Hitprogramm vom Feinsten: Kool & The Gang bringt mit „Celebration“, „Jungle Boogie“ und „Fresh“ große Klassiker auf die Bühne. Nile Rodgers & Chic heizen mit „Le Freak“, „Everybody Dance“ und „Good Times“ ein. Jetzt Tickets sichern!

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher*innen auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.