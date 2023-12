Nina Chuba am 27.06.2024 in der Tollwood Musik-Arena

AUSVERKAUFT!

An ihr gibt es aktuell kein Vorbeikommen: Nina Chuba kommt auf das Tollwood Sommerfestival. Am 27. Juni 2024 bringt sie ihr neues Album „Glas“ auf die Bühne der Musik-Arena. Mit dabei: eine Setlist voll Gefühl und Feierlaune. Als Stimme einer neuen Generation ist sie manchmal laut und weiß genau, was sie will. Eine Stimme, die keine Angst hat, zu sagen, wie es ist oder wie es auf keinen Fall mehr sein darf. Die aber auch mal leise sein kann. Unsicher und verletzlich. Kein Widerspruch – sondern genau richtig, wie es ist.

Ausgezeichnet mit zwei 1Live-Kronen als „Beste Newcomerin“ und für „Wildberry Lillet“ als Bester Song HipHop & RnB“, mehreren Gold- und Platinplatten und einer stetig wachsenden Fangemeinde hat sie sich längst einen Platz in der Musikszene geschaffen. In die Musik-Arena 2024 bringt sie geballte Live-Power. Jetzt Tickets sichern!

Sehr geehrte Tollwood-Besucher*innen, bitte beachten Sie die aktuellen Sicherheitshinweise für die Musik-Arena. Es werden Taschenkontrollen und Bodychecks durchgeführt. Wir bitten alle Besucher*innen auf die Mitnahme größerer Rucksäcke und Taschen zu verzichten, um die Einlasskontrollen zu beschleunigen.

Einlass: 18:00 Uhr Beginn: 19:00 Uhr Ende: max. 22:00 Uhr

INFO-TICKET-HOTLINE:

089-3838500

versandkostenfreie Bestellung!

Hier erhalten Sie ermäßigte Karten & Rollstuhltickets.