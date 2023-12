OB Reiter: Stadt stellt Liquidität der München Klinik sicher

Die Stadt München wird die städtische München Klinik (MüK) auch künftig finanziell absichern. Der Stadtrat wird darüber in der Vollversammlung am 20. Dezember entscheiden.

Dazu Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Immer wieder gab es in der Vergangenheit den politisch motivierten Versuch, den Eindruck zu erwecken, dass unsere städtischen Kliniken insolvent gehen könnten. Dieser Vorwurf entbehrte und entbehrt jeder Grundlage. Richtig ist, dass das operative Geschäft vieler Kliniken, auch das unserer München Klinik (MüK), defizitär ist. Ich habe immer betont, wie wichtig es ist, dass wir unsere Kliniken in städtischer Hand behalten. Um dieses klare Ziel auch mit finanziellen Mitteln zu hinterlegen, werden wir als Stadt München daher auch weiterhin die notwendige Liquidität unserer städtischen Kliniken sicherstellen. Ich sehe das vor allem als wichtiges Signal, um die durch die Gerüchte immer wieder aufkeimende Verunsicherung zu beenden und als klare Botschaft an die Mitarbeiter*innen: Wir brauchen euch! Euer Arbeitsplatz ist sicher!

Die Pandemie hat uns deutlich vor Augen geführt, welchen wertvollen Einsatz unsere Beschäftigten hier leisten und warum die Gesundheitsvorsorge in öffentlicher Hand gehalten werden muss. Unsere städtischen Kliniken picken sich nicht die sprichwörtlichen Rosinen aus dem Gesundheitskuchen, sondern haben die Gesundheit aller Münchnerinnen und Münchner im Blick.

Die bevorstehende Entscheidung des Stadtrates für eine neue Struktur der künftigen Liquiditätssicherung durch die Stadt München ist gut für die Münchnerinnen und Münchner. Sie gibt den Beschäftigten unserer Kliniken zusätzliche Sicherheit, trägt im besten Fall dazu bei, neues Personal zu gewinnen und gibt unseren städtischen Klinken den nötigen Raum, das zu tun, wofür sie da sind: sich auf die Gesundheitsversorgung der Menschen konzentrieren zu können.“